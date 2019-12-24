شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "الفضاء المصرية" و"الروسية للثقافة" تطلقان مسابقة لتصميم منحوتات فضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت وكالة الفضاء المصرية بالتعاون مع المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم مسابقة لطلاب وخريجي كليات الفنون الجميلة المصرية لتصميم مجموعة من المنحوتات والتماثيل واللوحات التي تعكس تاريخ العرب في مجال الطيران والفضاء والمستحدثات التكنولوجية في هذا المجال، بدءا من رحلة أول رائد فضاء يورى جارين مرورا بكل الانجازات الانسانية في هذا المجال ووصولا إلى المحطة الفضائية الدوليةISS.

وقالت الدكتورة غادة عامر المستشار الفني لوكالة الفضاء المصرية : إن هذا التعاون يأتي انطلاقاً من اهتمام الدولة بالعلوم وتكنولوجيات الفضاء، لأجل دعم أهداف التنمية المستدامة بمصروالعالم العربي وأفريقيا، موضحة أن فكرة الأعمال التي ستشارك في المسابقة يجب أن تربط بين علوم وتقنيات الفضاء كدعوة للبحث والابتكار والعمل العلمي.

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وأشارت إلى أن المسابقة متاحة لطلاب وخريجي الكليات الفنية والفنون التطبيقية، وسيجري تعميم النماذج المختارة في مقار وكالة الفضاء المصرية والكليات والمعاهد ذات الصلة، موضحة أنه سيتم منح مكافآت مالية للفائزين في هذه المسابقة، كما سيتم منحهم شهادات تقدير من وكالة الفضاء المصرية ومجموعة من الكتب هدية من المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم.

وتأتي هذه المسابقة في إطار الإعداد للاحتفالات بيوم الفضاء المصري، والمقررله نهاية يناير 2020 القادم، كما تأتي في إطار إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين عام 2020 عاما للثقافة المصرية الروسية.