شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رصد أحداث كوكب الأرض من الفضاء خلال العشر سنوات الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الأعوام العشر الماضية ازدهارا في استخدام التصويرعبرالأقمار الصناعية لأغراض الرصد والمراقبة وتم تسجيل أهم الأحداث التي شهدها كوكب الأرض على مدى العقد الماضي من الفضاء.

ويرجع هذا لازدهار وتطورالأقمار الصناعية المخصصة للاستخدام التجاري مما أدى لخفض تكلفة هذا النوع من التصوير وتطوير تكنولوجيا أتاحت الحصول على صورعالية الدقة من أنحاء كثيرة حول العالم على الفورتقريبا حتى على الهواتف.

ونشرت شركة ماكسار تكنولوجيز الأمريكية المتخصصة في التصويرعبر الأقمارالصناعية صورا لبعض أهم الأحداث على مدى العقد الماضي تراوحت بين كوارث طبيعية وحروب وتشييد مقر شركة أبل في كاليفورنيا المصمم على هيئة سفينة فضاء.

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وشملت الصور أيضا تسرب النفط من منصة ديب ووترهورايزون في خليج المكسيك في 2010 وإطلاق الصين أول حاملة طائرات محلية الصنع التي تحمل اسم شاندونغ من قاعدة على ساحل مطل على بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه الشهر الماضي.

وشركة ماكسار متخصصة في تصويرالأرض والبيانات والتحليلات الجغرافية المكانية عبرالأقمار الصناعية ومقرها في ولاية كولورادو الأمريكية.