تكنولوجيا: هواوي تستعد لإطلاق تطبيقات وخدمات بديلة لخدمات جوجل بحلول نهاية العام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد تقرير جديد جاء عبر Economic Times cites على أن شركة هواوي تستعد لإطلاق بدائل لخدمات وتطبيقات جوجل بحلول نهاية هذا العام.

أثر غياب خدمات جوجل على إصدارات هواوي من الهواتف الذكية بشكل ملحوظ، إلا أن شركة هواوي تحاول جاهدة لتعويض غياب خدمات جوجل في تصميم مميز لإصداراتها الجديدة، وأيضاً بدائل تطور في الوقت الحالي لدعم المستخدمين لاحقاً.

تخطط شركة هواوي لبدء إطلاق تطبيقات بديلة للتطبيقات والخدمات الرئيسية الخاصة بشركة جوجل، حيث بدأت العملاق الصيني منذ فترة في جمع فريق للعمل بشكل مكثف لتجهيز هذه التطبيقات خلال الفترة القادمة.

ولقد أدى الحظر الذي فرض على شركة هواوي خلال الفترة الماضية إلى إطلاق هواتف العملاق الصيني من هواتف هواوي وHonor دون تطبيقات جوجل الرئيسية التي تأتي غالباً مثبة مسبقاً على هواتف الأندوريد، ومنها كلاً من تطبيقات خرائط جوجل، وGoogle Drive إلى جانب تطبيق الجي ميل.

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أيضاً أكد الرئيس التنفيذي لشركة هواوي في تصريحاته الأخيرة على أن الشركة تعمل على إنشاء نظام متكامل للخدمات المطلوبة من المستخدمين، والذي يتضمن التطبيقات الرئيسية، وتطبيقات التنقل والسفر، وتطبيق الدفع، وأيضاً الألعاب والرسائل، على أن تقدم هذه التطبيقات في نهاية شهر ديسمبر.

يذكر أن فريق العمل على تطوير تطبيقات هواوي جاء من الهند، حيث تقدم الشركة مكافآت كبيرة للمطوريين لدمج التطبيقات الجديدة قريباً في خدمات Huawei Mobile، كما خصصت الشركة رأس مال بقيمة مليار دولار لتطوير الخدمات.

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