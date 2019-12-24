شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كم عمر الشمس وكيف تمكن العلماء من حسابه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبلغ شمسنا من العمر 4500000000 سنة، أى 4.5 مليار عام، ولكن كيف أمكننا معرفة عمرها، وهل يمكن أن نعرف تقريبا الوقت الذى سينطفئ فيه وهجها، هذا ما أجاب عليه العلماء.

ووفقا لما ذكره موقع "spaceplace.nasa"، فينظر العلماء إلى عصر النظام الشمسي بأكمله، لأنه اجتمع كله في نفس الوقت تقريبًا، وللحصول على هذا الرقم يبحثون عن أقدم الأشياء التي يمكن أن يجدوها وتقدير عمرها، مثل صخور القمر التى أعادها رواد الفضاء للعلماء لدراستهم، وتمكنوا من معرفة كم عمرهم.

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كم من الوقت ستشرق الشمس؟ إذا كان عمر الشمس أربعة مليارات ونصف المليار من السنين، فكم من الوقت ستستمر فى الإشراق. النجوم مثل شمسنا تحترق لنحو تسعة أو عشرة مليارات سنة.

جاءت الإجابة على هذا السؤال متمثلة فى أن شمسنا هي في منتصف الطريق تقريبا من خلال حياتها، فلا يزال أمامها حوالي 5،000،000،000 سنة أى خمسة مليارات أخرى من السنوات.

ومع نهاية العمر المتوقع، ستصبح الشمس عملاقًا أحمر، أى أنها ستصبح أكبر وأكثر برودة في نفس الوقت، وعندما يحدث ذلك، ستكون مختلفة عن الشمس التي نعرفها اليوم، والأكثر غرابة إنها ستصبح أكثر إشراقًا بنحو 2000 مرة مما هى عليه الآن ولكن دون حرارة.