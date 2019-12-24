تحطمت في «2019» .. شاركت في تأمين طائرة «فلاديمير بوتين» فوق أختوبينسك .. مواصفات المقاتلة الروسية الخارقة «سوخوي57»

- إعداد - محمد علي هاشم

تعتبر "سو-57" أحدث مقاتلة روسية متعددة المهام من الجيل الخامس، وهي مخصصة للقضاء على جميع الأهداف الجوية والبرية.

تم عرض النسخة التصديرية من المقاتلة للعلن للمرة الأولى خلال معرض "ماكس" الدولي للطيران في مدينة جوكوفسكي بضواحي موسكو الصيف الماضي.

قوة تأمين طائرة بوتين.

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في مايو 2019 وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مدينة أختوبينسك الروسية لتفقد بعضا من عينات لطائرات وأسلحة متطورة حديثة، فضلاً عن عقد اجتماع حول التنمية الاجتماعية والاقتصادية في منطقة أستراخان.

وشوهدت 6 طائرات حربية من الجيل الخامس من طراز "سو-57" ترافق طائرة الرئيس الروسي. حيث أقلعت الطائرات من مطار مركز اختبارات الطيران في شكالوف.

المقاتلة الروسية من الجيل الخامس سو-57 عن قرب وخصائصها التقنية وقدراتها القتالية الخارقة.. فقط في حلقة جديدة من برنامج "كلاشينكوفا"