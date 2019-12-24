شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل جديدة عن ظهور أطباق فضائية ضد قوانين الفيزياء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث طيار أمريكي عن تصويره من خلال طائرته لعدة لقطات لجسم غامض يشبه الأطباق الفضائية، وذلك بعد صمت استمر لمدة 15 عاما، حيث كسر تشاد أندروود حائط السكوت، واصفًا الشيء الذى سجله فوق المحيط الهادئ بأنه لا يطابق قوانين الفيزياء العادية.

ووفقا لما ذكره موقع صحيفة "الإندبندنت" البريطانية فقال الطيار الأمريكى: "لقد كان هذا الجسم يتحرك مسافة من 50000 قدم إلى 100 قدم في ثوان مماثلة، وهذا غير ممكن".

وتم التقاط الصور المصغرة أثناء محاولة البحرية الأمريكية التعرف على سلسلة من الأشياء التي رصدت على الرادار وهي تطير قبالة الساحل الغربي لأمريكا في نوفمبر 2004.

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وأكد البنتاجون أخيرًا صحة هذه اللقطات، التى تم عرضها للمرة الأولى عام 2017، حيث قال المسئولون إنهم ما زالوا غير مدركين لماهية القطعة المسجلة، وتم استبعاد ظاهرة الطقس.

وأضاف الطيار الأمريكى: "لقد كان هذا الجسم يتصرف فقط بطرق ليست طبيعية فيزئيا، ما لفت انتباهي نظرًا لأن الطائرات سواء كانت مأهولة أو غير مأهولة، لا يزال يتعين عليها الامتثال لقوانين الفيزياء".

وأشار "أندروود"، إلى أنه لم ير الكائن بعينيه لأنه كان يركز على التقاط لقطات فيديو للاستخبارات لتحليلها لاحقًا، وخلال 15 عامًا منذ ذلك الحين، قال إنه لم يتكهن بما قد يكون ولم يسبق له إجراء مقابلات لأنه لم يرغب في أن يكون اسمه مرتبطًا بأى شىء قد يثير الشبهات الجنونية التى يتم إطلاقها على من يتحدث عن هذه الأمور.