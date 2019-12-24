شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العلماء يكشفون عن أزمة إنقاذ الأعشاب البحرية من التلوث على السواحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجد أسفل سطح البحر بقليل بعض الأعشاب البحرية الخضراء الزاهية التى قد انخفضت بنسبة تصل إلى 80٪ منذ التسعينيات.

ووفقا لما ذكره موقع "phys" العلمى، تنقل سبعة أنهار التلوث من 52 مجتمعًا في نيو هامبشاير وماين إلى خليج مساحته 1020 ميلًا مربعًا مما يؤثر على الأعشاب البحرية.

وتعد أحواض الأعشاب البحرية في نيو هامبشاير وعلى طول السواحل في جميع أنحاء العالم مهمة، لأنها وجدت لتوفير الغذاء والمأوى للأسماك والمحار والسلاحف البحرية، كما أنها تخفف من آثار تحمض المحيطات وتقلل من تآكل السواحل وتحافظ على نظافة المياه عن طريق تصفية العناصر الغذائية الزائدة.

ووجدت دراسة أجرتها "مبادرة الكربون الأزرق" التابعة للأمم المتحدة، أن الأعشاب البحرية، التي تغطي أقل من 0.2٪ من محيطات العالم ، تخزن ضعف كمية الكربون في منطقة معينة مثل الغابات المعتدلة والمدارية.

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لكن مروج الأعشاب البحرية في العديد من الأماكن تتعرض للتهديد بسبب التنمية الساحلية والصيد الجائر ونفايات المزارع والتهديد المتزايد لتغير المناخ.

وقد انخفضت هذه النسبة تقريبًا 7٪ سنويًا منذ التسعينيات، وفقًا لما كشفته دراسة تمت مراجعتها بواسطة النظراء، وهذا على قدم المساواة مع انخفاض الغابات الاستوائية المطيرة والشعاب المرجانية.

وحدثت بعض الانخفاضات في الأعشاب البحرية بسرعة مذهلة. لقد خسر خليج Morro Bay ذو المناظر الطبيعية الخلابة في وسط كاليفورنيا أكثر من 90 ٪ من عشاقه منذ عام 2007.

وقال روبرت أورث، الأستاذ في جامعة فرجينيا للعلوم البحرية، الذى درس الأعشاب البحرية لعقود من الزمن: "إنها بالتأكيد ليست صورة جميلة وقد لا تكون أجمل بسبب قضايا تغير المناخ التي نتعامل معها جميعًا"، مضيفا: "هذه النباتات حساسة للغاية للخصائص البيئية وجودة المياه ودرجة الحرارة".