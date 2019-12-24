الأرصاد الجوية تحذر : طقس شديد الاضطراب ..صقيع وأمطار غزيرة ورعدية

حذرت هيئة الأرصاد الجوية ، من طقس الايام القادمة ووصفتها بأنها ستكون “شديدة الاضطراب”، وتستمر لنحو 4 أيام تقريبا. وأكد خبراء الأرصاد إن البلاد ستشهد بدءا من الثلاثاء 24 ديسمبر، أجواء “شديدة الاضطراب”وستستمر حتى يوم الجمعة 27 ديسمبر. وأشارت الهيئة إلى أن تلك الموجة المضطربة قد تكون مصحوبة بأمطار رعدية وسحب كثيفة ورياح مصحوبة بالأتربة. Advertisements أما بالنسبة لطقس اليوم الاثنين، فقال الخبراء إنه سيكون مائلا للدفء في شمال البلاد ودافئا في جنوب الصعيد، وتزداد البرودة التي تصل إلى حد الصقيع في وسط سيناء.

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