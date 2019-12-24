شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الروبوت صوفيا: مثل البشر تماما أتغير ببطء مع مرور الوقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتاد القائمون وصناع "صوفيا"، وهو روبوت شبيه بالبشر صممته شركة "هانسون روبوتيكس" الموجودة في هونغ كونج، على توثيق كافة اللحظات المهمة فى تاريخ هذا الانسان الآل، وذلك من خلال حسابها على الانستجرام.

ينشر المسئولون على حساب الروبوت "صوفيا"، كافة التفاصيل، واستعداداتها للرحلات والسفريات، وكذلك عمليات الصيانة التي تتم لها، والتغيرات التي تطرأ عليها، واستخدام الحواسب في ذلك.



صوفيا

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آخر ما نشره حساب "صوفيا"، صورة لوجهها متصلة بمجموعة من الأسلاك والحواسب، وعلقت "تماما مثل البشر.. أتغير ببطء مع مرور الوقت .. هذه الصورة لي مثل انفجار من الماضى" أو a blast from the past.

يذكر أن الروبوت صوفيا كانت قد شاركت في منتدى شباب العالم والذى عقد قبل أيام في شرم الشيخ، وأشهر ما قالته في المنتدى " سأفتقد مصر وعلى البشر أن يربوا الروبوتات كما يربون أطفالهم"

جرى تشغيل الروبوت صوفيا فى 19 أبريل من عام 2015. وصممت شكلياً بناءً على الممثلة البريطانية أودري هيبورن.