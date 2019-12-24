كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “TONE Factory”… قرص دوار لمحبي الموسيقى التناظرية

متابعة-سنيار: تم إنشاء TONE Factory من قبل المصممين الشباب وعشاق الفينيل الذين شاركوا رؤية قوية، وهي إنشاء أسطوانة ميسورة التكلفة وسهلة الاستخدام ومصممة بشكل جميل أيضا.

وقالوا: “لقد وجدنا أن الكثير من الناس يحبون الاستماع إلى الفينيل، لكنهم يعتقدون أن عليهم شراء نظام hi-fi كامل وهو مكلف ومعقد.

يريد TONE Factory تقديم حل سهل للمبتدئين من الفينيل وعشاق الموسيقى التناظرية.

تم تصميم القرص الدوار TONE من خلال إعادة التفكير في كل جزء من القرص الدوار الكلاسيكي، وكان الهدف من ذلك هو إنشاء طاولة دوارة بسيطة تبرز كقطعة أثاث جميلة.

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لتصميمه المتميز والمبتكر، حصل TONE Factory على جائزة تقديرية من جائزة التصميم النمساوية 2019 وكان جزءا من معرض “Best of Austria Design” في فيينا.

تشمل القاعدة الدائرية جميع الأجزاء الفنية مثل المحرك ومرحلة فونو المدمجة ووحدة Bluetooth.

القرص الدوار مشغل الموسيقى التناظرية TONE Factory متاح للدعم على كيك ستارتر.