كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “GLUON”… ذراع آلية تحصد أكثر من نصف مليون دولار على كيك ستارتر

متابعة-سنيار: GLUON هو ذراع آلية يمكنها القيام بأعمال أكثر تعقيدا دون أن تكون ضخمة ومكلفة.

يعتمد INNFOS GLUON على مشغل ذكي متكامل للغاية: INNFOS SCA QDD Lite.

إنه المحرك الأساسي المشترك لمعظم روبوتات الخدمة المتطورة وجزء مهم من الاتجاهات الرائدة في تطوير الروبوتات.

تم تصميم GLUON باستخدام أحدث مشغلات ذكية متوافقة مع سلسلة QDD SCA Lite من INNFOS مع ميزات قوية.

بفضل الإلكترونيات المدمجة المخصصة للتحكم في المحركات والخوارزميات المحسنة، يمكن تنظيم موقع SCA وسرعته وعزم الدوران والمعاوقة مباشرةً دون أي مكونات إضافية.

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بالإضافة إلى ذلك، من الممكن أيضا تحقيق وظائف مثل مقاومة الصدمات أو اكتشاف التصادم باستخدام SCA دون أجهزة استشعار هشة إضافية، وبالتالي، مع سلسلة من SCAs، يمكن لـ INNFOS GLUON معالجة مهام متعددة بمرونة تشبه الإنسان.

يعتمد أمان INNFOS GLUON على قدرتها على اكتشاف التصادم، وتتمتع SCA بالتحكم الحالي عندما تتجاوز البيانات المحددة، وسوف تتوقف عن الحركة.

وسوف تتوقف INNFOS GLUON عند لمسها من قبل المستخدم، وتستمر في العمل بعد أن تختفي المقاومة.

ورغم الحمولة المقدرة التي تتراوح بين 500 جم و 1 كجم، ما زال بإمكان INNFOS GLUON التحرك بدقة عالية مع ثبات منخفض وضوضاء منخفضة.

GLUON متاح للدعم على kickstarter، وقد تمكن من حصد نصف مليون من التبرعات بفضل 576 من الداعمين، على بعد ساعات من انتهاء حملته.