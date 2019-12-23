شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هؤلاء ألهموا الرئيس التنفيذى لشركة مايكروسوفت خلال 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف ساتيا نديلا الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت عن مجموعة من الأشخاص الذين ألهموه للعمل خلال عام 2019، وساعدوا على دفعه لتطوير الشركة، بحسب موقع TOI الهندى.

وقال "ناديلا": "واحدة من المزايا العظيمة لعملي هي مقابلة الأشخاص الذين يطبقون التكنولوجيا للتأثير من خلالها، وكما أفكر في 2019 فهؤلاء 10 أشخاص ألهموني عبر كيفية استخدامهم للتكنولوجيا لإيجاد فرصة جديدة للجميع"، وفيما يلي نعرض هؤلاء الأشخاص الذين ألهموا ناديلا في عام 2019.

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