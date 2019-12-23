تكنولوجيا: الصين تستعد لإطلاق صاروخ جديد إلى الفضاء

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وقال بيان صادر عن الشركة: "لقد تم نقل الصاروخ Long March 5 إلى منصة الإطلاق في نتشانغ جنوبي الصين يوم السبت 21 ديسمبر الحالى، وتم تثبيته على قاعدة الإطلاق في تمام الساعة 10:25 بالتوقيت المحلي (5:25 بتوقيت موسكو)".
وأضاف البيان: "من المفترض أن يطلق الصاروخ إلى الفضاء في الـ 27 من ديسمبر، في تمام الساعة 22:00 بالتوقيت المحلي (17:00 بتوقيت موسكو).. في المستقبل قد يتم استخدام مثل هذه الصواريخ في البرنامج الفضائي الصيني المتعلق بالقمر والمريخ".
ويشير الخبراء فى الشركة المصنعة لصواريخ Long March 5 إلى أن صواريخها صممت لتنقل نحو 25 طنا من الحمولة إلى المدارات الأرضية المنخفضة، ونحو 14 طنا للمدارات الفضائية الأبعد.
الجدير بالذكر أن الصين أطلقت أول صاروخ من هذا النوع إلى الفضاء في نوفمبر 2016، حيث نقل إلى مدارات الأرض حينها قمر Shijian-17 الصناعي، أما الإطلاق الثاني فكان في 2 يونيو 2017.
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