شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مارك زوكربيرج يمارس رياضة التزلج على الأمواج.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذى لشركة فيس بوك، فيديو له وهو يمارس رياضة التزلج على الأمواج، حيث علق "زوكربيرج" على الفيديو الخاص به قائلا: "الكثير من المرح".

وقد حصد الفيديو الخاص بزوكربيرج أكثر من 20 ألف إعجاب، فضلا عن 3.4 ألف تعليق وأكثر من 500 مشاركة من قبل متابعي الرئيس التنفيذي للشركة الأكبر في العالم، فيما لم تكن هذه المرة الأولي التي يشارك بها مارك متابعيه فيديوهات وصور تتعلق بحياته الشخصية او تستعرض بعض جوانبه الشخصية.

يذكر أن "زوكربيرج" سمح مؤخرا ولأول مرة لبرنامج CBS This Morning بأخذ جولة داخل منزله، إذ أعطى الفرصة لـ "جايل كينج" المذيعة بالقناة بالتحدث معه هو وزوجته "بريسلا تشان" والتعرف عليهما خارج حياتهم على فيس بوك، وقد شكر زوكربيرج "كينج" عبر منشور على صفحته الرسمية بموقع فيس بوك، قال خلاله: "شكرا لجايل كينج على زيارة منزلنا للحديث عن عملنا فى مبادرة تشان زوكربيرج".