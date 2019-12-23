تكنولوجيا: تحديث تطبيق YouTube يدعم البحث بالأوامر الصوتية مع Cast و HDR في PS4

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة جوجل في دفع تحديث جديد لتطبيق اليوتيوب، تقدم من خلاله ميزة البحث الصوتي عند البث عبر Cast على أجهزة التلفاز، كما يدعم تطبيق YouTube TV الآن مزيد من الأجهزة مثل PS4، مع دعم تقنية HDR.

يمكن للمستخدمين عند بدء إرسال محتوى الفيديو إلى أجهزة التلفاز عبر تطبيق YouTube على الهواتف الذكية إستخدام ميزة البحث الصوتي عبر رمز الميكروفون إلى جانب زر Cast، حيث يمكن البحث عن المحتوى عبر تطبيق الهاتف وإرسال المحتوى عبر Cast للعرض على شاشات التلفاز.

كما يجلب تحديث تطبيق اليوتيوب ميزة التبديل بين اثنان من الملفات التعريفية للأجهزة المقترنة بتطبيق اليوتيوب، حيث يمكن لهذه الميزة أن تدعم إتصال أجهزة أفراد العائلة على سبيل المثال، لإختيار المحتوى المفضل على تطبيق اليوتيوب.

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كما أضاف تطبيق اليوتيوب تحديث لقائمة البحث التي تأتي الآن إلى يسار الواجهة، لدعم المستخدم بتجربة سلسلة في الوصول إلى المحتوى من صفحات الموسيقى والألعاب، والأخبار من بين صفحات أخرى.

أيضاً يدعم الآن تطبيق اليوتيوب محتوى HDR على منصة PS4، لتجربة مميزة بألوان حيوية للمحتوى على منصة الألعاب، على أن يدعم جهاز PS4 pro وPS4 الميزة الجديدة في التطبيق، ومن المقرر أن تتوفر المميزات الجديدة على التطبيق في كلاً من منصة الأندوريد، iOS خلال الأسابيع المقبلة.

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