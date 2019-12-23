تكنولوجيا: ابل تخطط لإطلاق 4 من هواتف الأيفون بتقنية 5G خلال العام المقبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تنطلق الإصدارات الأولى من هواتف الأيفون التي تدعم الإتصال بشبكات الجيل الخامس خلال العام المقبل، وفي تقرير جديد نشر اليوم أشير إلى أن ابل ستقدم 4 إصدارات من هواتف الأيفون 5G.

أكدت بعض التقارير على أن شركة ابل ستجري بعض التغيير على جدولها الزمني لإطلاق هواتف الأيفون العام المقبل، حيث تقدم اثنان من الإصدارات خلال النصف الأول من 2020، بينما تنطلق الإصدارات الأخرى في النصف الثاني من 2020.

جاءت أحدث التسريبات اليوم عبر أحد موردي ابل، حيث أكد مصدر التسريبات على أن ابل تستعد لإطلاق هواتف الأيفون 5G، حيث تقدم ابل 4 نماذج لهواتف الأيفون 5G العام المقبل، ومن المتوقع أن يصل مخزون ابل من وحدات الأيفون 5G إلى 120 مليون وحدة.

وتشير التوقعات إلى أن ابل تقدم 4 نماذج 5G العام المقبل نتيجة لتأخر شركة ابل عن عمالقة تصنيع الهاتف في إطلاق إصدرات 5G خلال 2019، كما تشير التوقعات إلى أن ابل في طريقها لإستخدام رقاقة X55 لدعم إتصال الهواتف بشبكات SA و NSA.

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من جانب أخر تشير التوقعات إلى أن هواتف الأيفون 5G ستأتي بمستوى تسعير مرتفع يصل إلى 1854 دولار تقريباً، كما تشير التوقعات إلى أن هواتف الأيفون تأتي العام المقبل بحجم يبدأ من 5.4 إنش، مع اثنان من الهواتف بحجم 6.1 إنش، وإصدار بحجم 6.7 إنش.

يذكر أن ابل تخطط للإعلان الرسمي عن هاتفها منخفض التكلفة iPhone SE2 خلال شهر مارس من العام المقبل، على أن يتميز بملامح هاتف iPhone 8، بحجم 4.7 إنش، مع سعة تخزين 64 جيجا بايت أو 128 جيجا بايت، كما يتوفر الهاتف بألوان الرمادي، الأبيض إلى جانب اللون الأحمر.

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