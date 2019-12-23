وضع الأوفلاين في تطبيق الترجمة Google Translate أصبح أفضل

فاطمة أيت طالب - دبي - Google Translate هي أداة رائعة من شركة جوجل على الرغم من أنها تكون بحاجة في معظم الأحيان إلى إتصال بالإنترنت حتى تعمل بشكل أفضل. هذا لأن المعالجة تتم عادة على خادم بعيد، لذلك إذا كنت ترغب في الحصول على أفضل النتائج، فإن وجود إتصال بالإنترن أمر بالغ الأهمية.

ومع ذلك، تدرك شركة جوجل أنه ليس لدى الجميع وصول مستمر إلى الإنترنت، ولهذا السبب يوجد وضع الأوفلاين الذي لا يتطلب إتصال بالإنترنت، والخبر السار هو أن شركة جوجل أجرت بعض التحسينات على هذا الوضع. ووفقا لشركة جوجل، فهي تقول أنها قامت ببعض التحسينات على خدمة الترجمة التابعة لها حيث قامت بتحسين الترجمة في وضع الأوفلاين بنسبة تصل إلى 20 في المئة لبعض اللغات.

في منشور على مدونتها، كتبت شركة جوجل : ” الترجمة دون إتصال تتحسن، فقد أصبحت الترجمة بـ 59 لغة أكثر دقة الآن بنسبة 12 في المئة، مع تحسين إختيار الكلمات وقواعد اللغة وبنية الجملة. في بعض اللغات مثل اليابانية والكورية والتايلندية والبولندية والهندية تحسنت دقة الترجمة بنسبة 20 في المئة “.