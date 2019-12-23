افضل الهواتف لعام 2019 مع السعر – الفئة الإقتصادية

سوق الهواتف الذكية في مصر غني بالمنافسة خاصة قي سوق الفئة الإقتصادية . و يحمل العديد من الأجهزة التي يمكن شرائها. الأجهزة التي تجدها في السوق المصري من فئات مختلفة و تلبي رغبات جميع المستخدمين. و قد كانت الشركات كريمة جداً في اصدارها لهواتف هذا العام. فأصبحت المنافسة مشتعلة في العديد من الفئات السعرية و لذلك في هذا المقال سنعرض لكم افضل هواتف الفئة الإقتصادية في السوق المصري بالتفصيل. و ايهم افضل علماً بأن الهواتف مكتوبة بدون اي ترتيب

افضل الهواتف في الفئة الإقتصادية ما بين 2000 الى 3000 جنيه

Huawei Y7 Prime 2019

بمتوسط سعر 2500 جنيه تقريباً هذا اول هاتف يمكن ان ننصح به في هذه الفئة. ماذا يميز هذا الهاتف ؟. الإجابة المختصرة لا شئ. لا يوجد شئ مميز في هذا الهاتف تقريباً. هو ليس افضل ما في هذه الفئة لكنه موجود في هذه القائمة بسبب اسم الماركة Huawei. الذي -و بالرغم من المشاكل التي تحيط بالشركة- من الأسماء الموثوقة في الشارع المصري و السوق المصرية. و لازال العديد من المستخدمين يقتنون هواتف Huawei لثقتهم في جودتها. فإن اخترت من Huawei في هذه الفئة فإن Y7 prime 2019 خيار مثالي

مواصفات الهاتف

المعالج معالج Qualcomm snapdragon 450 الشاشة بحجم 6.26 بوصة من نوع IPS LCD و بدقة 720×1520 ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 3GB ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 32GB الكاميرا الخلفية ثنائية بدقة 13MP و فتحة عدسة f/1.8 بدقة 2MP حساس عمق Depth Sensor الكاميرا الأمامية وحيدة بدقة 16MP البطارية بحجم 4000mah تدعم الشحن بقدرة 10Watt

Realme 5

بمتوسط سعر 2800 جنيه يأتي هاتف Realme 5 كأحد افضل هواتف هذه الفئة. بمواصفات اعلى من الطبيعي. و التي كنا لفترة من الوقت لا نجد هذه المواصفات الا في فئات تتخطى الـ5000 جنيه لكنها الآن بسعر اقل من 3000 جنيه. يعتبر Realme 5 احد افضل هواتف هذه الفئة بسبب اتزان مواصفاته و امكانياته مع السعر الخاص به. و مع ما يمكنه تقديمه بالنسبة لما يتم دفعه في هذا الهاتف. لذلك فهو خيار مثالي للشراء في هذه الفئة

مواصفات الهاتف

المعالج معالج Qualcomm snapdragon 665 الشاشة بحجم 6.5 بوصة من نوع IPS LCD و بدقة 720×1600 ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 3GB او 4GB ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 32GBاو 64GB او 128GB الكاميرا الخلفية رباعية الأساسية بدقة 12MP و فتحة عدسة f/1.8 العدسة الثانية بدقة 8MP و فتحة عدسة f/2.2 من نوع Ultra Wide العدسة الثالثة بدقة 2MP و فتحة عدسة f/2.4 من نوع Macro العدسة الرابعة بدقة 2MP و فتحة عدسة f/2.4 و هي حساس عمق Depth Sensor الكاميرا الأمامية وحيدة بدقة 13MP و فتحة عدسة f/2.0 البطارية بحجم 5000mah تدعم الشحن بقدرة 10Watt

Redmi 8

من الهواتف المميزة ايضاً في هذه الفئة. و الذي يقدم خليط من المواصفات مع السعر و المميزات مناسب للعديد من المستخدمين. الهاتف موجه للذين يريدون هاتفاً مناسباً للمهام اليومية المتعددة. مع بطارية كبيرة الحجم. و لكن بسعر رخيص نسبياً. و هو يحقق هذه المعادلة بكل اريحية. من مواصفات جيدة جداً و بطارية هائلة الحجم. الى سعر رخيص نسبة الى منافسين عديدين. الهاتف بمتوسط سعر 2500 جنيه مصري و هو مناسب لكل المستخدمين

مواصفات الهاتف

المعالج معالج Qualcomm snapdragon 439 الشاشة بحجم 6.22 بوصة من نوع IPS LCD و بدقة 720×1520 ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 3GB او 4GB ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 32GBاو 64GB الكاميرا الخلفية ثنائية الأساسية بدقة 12MP و فتحة عدسة f/1.8 العدسة الثانية بدقة 2MP و هي حساس عمق Depth Sensor الكاميرا الأمامية وحيدة بدقة 8MP و فتحة عدسة f/2.0 البطارية بحجم 5000mah تدعم الشحن بقدرة 18Watt

Samsung Galaxy A20s

اذا فكرنا في Galaxy A20s بمتوسط سعر 2600 جنيه ربما لن يكون هذا افضل هاتف في هذه الفئة. و هناك هواتف افضل منه في نفس الفئة. ربما A20s ليس هو الهاتف الأفضل في هذه الفئة لكن هذا الهاتف مثالي بسبب اسم Samsung الخاص به. فالمستخدمون يثقون في هواتف Samsung بشكل كبير و في خدمة المستخدمين الخاصة بهم. بشكل اكبر من باقي الهواتف في نفس الفئة الإقتصادية هذه.

مواصفات الهاتف

المعالج معالج Qualcomm snapdragon 450 الشاشة بحجم 6.5 بوصة من نوع IPS LCD و بدقة 720×1520 ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 3GB او 4GB ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 32GBاو 64GB الكاميرا الخلفية ثلاثية الأساسية بدقة 13MP و فتحة عدسة f/1.8 العدسة الثانية بدقة 5MP و بفتحة عدسة f/2.2 و هي حساس عمق Depth Sensor العدسة الثالثة بدقة 8MP و فتحة عدسة f/2.2 من نوع Ultra wide الكاميرا الأمامية وحيدة بدقة 8MP و فتحة عدسة f/2.0 البطارية بحجم 4000mah تدعم الشحن بقدرة 15Watt

الأفضل في هذه الفئة

بلا منازع فأفضل هواتف هذه الفئة هو هاتف Realme 5. الهواتف الأفضل في الفئة الإقتصادية دائماً ما تكون هي الهواتف الأكثر تكاملاً في الفئة. و لذلك فإن الهاتف الاكثر تكاملاً فعلاً هو Realme 5. بمعالج Qualcomm snapdragon 665 الذي هو معالج في الفئة فوق الإقتصادية من الأساس. لذلك فهو يقدم اداء ممتاز جداً في هذه الفئة مع تركيبة كاميرات رباعية. و بطارية عملاقة الحجم.

افضل الهواتف في الفئة الإقتصادية ما بين 3000 الى 5000 جنيه

Redmi Note 8

هاتف Redmi note 8 بسعر 3500 جنيه تقريباً من الهواتف الممتازة التي تحقق بسعرها العديد من المتطلبات في الفئات المختلفة. بمعالج قوي و تركيبة كاميرات رباعية و اداء جيد. و غيرها من المميزات التي تبحث عنها لهاتفك الجديد و هذا كله موجود في هاتف Redmi Note 8

المواصفات

المعالج معالج Qualcomm snapdragon 665 الشاشة بحجم 6.3 بوصة من نوع IPS LCD و بدقة 1080×2340 ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 3GB او 4GB او 6GB ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 32GBاو 64GB او 128GB الكاميرا الخلفية رباعية الأساسية بدقة 48MP و فتحة عدسة f/1.8 العدسة الثانية بدقة 2MP و بفتحة عدسة f/2.4 و هي حساس عمق Depth Sensor العدسة الثالثة بدقة 8MP و فتحة عدسة f/2.2 من نوع Ultra wide العدسة الرابعة بدقة 2MP و فتحة f/2.4 و هي عدسة Macro الكاميرا الأمامية وحيدة بدقة 13MP و فتحة عدسة f/2.0 البطارية بحجم 4000mah تدعم الشحن بقدرة 18Watt

Xiaomi Mi 9 lite

من اكثر الهواتف التي تحقق ميزة مقابل السعر. بسعر 5000 جنيه انت تحصل على معالج الهواتف فوق الفئة الإقتصادية و تحت الفئة العليا مباشرة. هاتف Mi 9 lite اصدرته الشركة حديثاً منذ فترة قريبة جداً لتفرض بها سيطرتها على الهواتف من بداية 5000 جنيه و هو هاتف مميز جداً من نواح عدة لذلك اعتبره صفقة مثالية في هذه الفئة

المواصفات

المعالج معالج Qualcomm snapdragon 710 الشاشة بحجم 6.39 بوصة من نوع Super AMOLED و بدقة 1080×2340 ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 4GB او 6GB ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 64GB او 128GB الكاميرا الخلفية ثلاثية الأساسية بدقة 48MP و فتحة عدسة f/1.8 العدسة الثانية بدقة 2MP و بفتحة عدسة f/2.4 و هي حساس عمق Depth Sensor العدسة الثالثة بدقة 8MP و فتحة عدسة f/2.2 من نوع Ultra wide الكاميرا الأمامية وحيدة بدقة 32MP و فتحة عدسة f/2.0 البطارية بحجم 4030mah تدعم الشحن بقدرة 18Watt

Redmi note 8 pro

من افضل الهواتف تحت 4000 جنيه. و التي تأتي بسعر مغري جداً نظراً للمواصفات القوية التي يحملها هذا الهاتف. مع اعتراضي على انه بمعالج MediaTek لكنه يستعمل معالج قوي جداً و يقدم اداء جيد مع الألعاب و البرامح المختلفة بالإضافة لكاميرات رباعية قوية جداً. مع بطارية كبيرة الحجم و بدعم الشحن السريع

المواصفات

المعالج معالج MediaTek Helio G90T الشاشة بحجم 6.53 بوصة من نوع IPS LCD و بدقة 1080×2340 ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 6GB او 8GB ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 64GB او 128GB او 256GB الكاميرا الخلفية رباعية الأساسية بدقة 64MP و فتحة عدسة f/1.9 العدسة الثانية بدقة 2MP و بفتحة عدسة f/2.4 و هي حساس عمق Depth Sensor العدسة الثالثة بدقة 8MP و فتحة عدسة f/2.2 من نوع Ultra wide العدسة الرابعة بدقة 2MP و هي من نوع Macro الكاميرا الأمامية وحيدة بدقة 20MP و فتحة عدسة f/2.0 البطارية بحجم 4500mah تدعم الشحن بقدرة 18Watt

Realme 5 pro

من الهواتف الجيدة جداً. و هو من افضل الهواتف تحت 5000 جنيه. بسبب المواصفات الممتازة. و المواصفات المتنوعة التي تساعدك على اداء كل المهام التي تحبها بدون مشاكل و بدون اي نواقص من هاتفك. لذلك فإن Realme 5 pro يعد احد افضل الهواتف في فئته

المواصفات

المعالج معالج Qualcomm snapdragon 712 الشاشة بحجم 6.3 بوصة من نوع IPS LCD و بدقة 1080×2340 ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 4GB او 6GB او 8GB ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 64GB او 128GB الكاميرا الخلفية رباعية الأساسية بدقة 48MP و فتحة عدسة f/1.8 العدسة الثانية بدقة 2MP و بفتحة عدسة f/2.4 و هي حساس عمق Depth Sensor العدسة الثالثة بدقة 8MP و فتحة عدسة f/2.2 من نوع Ultra wide العدسة الرابعة بدقة 2MP و هي من نوع Macro الكاميرا الأمامية وحيدة بدقة 16MP و فتحة عدسة f/2.0 البطارية بحجم 4035mah تدعم ااشحن السريع بقدرة 20Watt

Samsung Galaxy M30s

الهواتف التي تصدرها Samsung في الفئة الإقتصادية و فوق الإقتصادية تكون رائعة للغاية خاصة هاتف مثل Galaxy M30s الذي يصدر بسعر 3666 جنيه. ببطارية هائلة الحجم. و بكاميرات قوية جداً و دعم جيد. و لا ننسى اسم Samsung الذي يثق فيه العديد من المستخدمين.

مواصفات الهاتف

المعالج معالج Samsung Exynos 9611 الشاشة بحجم 6.4 بوصة من نوع Super AMOLED و بدقة 1080×2340 ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 4GB او 6GB ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 64GB او 128GB الكاميرا الخلفية ثلاثية الأساسية بدقة 48MP و فتحة عدسة f/2.0 العدسة الثانية بدقة 8MP و فتحة عدسة f/2.2 من نوع Ultra wide Advertisements العدسة الثالثة بدقة 5MP و فتحة عدسة f/2.2 من نوع Depth Sensor الكاميرا الأمامية وحيدة بدقة 16MP و فتحة عدسة f/2.0 البطارية بحجم 6000mah تدعم ااشحن السريع بقدرة 15Watt

Nokia 7.2

ظهور رائع من Nokia في الفئة الإقتصادية. الهواتف التي تصدرها Nokia من فترة لم تكن بالمواصفات الكافية و لكن Nokia 7.2 من الهواتف المميزة و الذي يستحق سعره بشكل كبير. بالرغم انه ليس افضل هواتف الفئة لكن الهاتف ممتاز جداً من نواح عديدة خاصة انه ضمن مشروع Android one من Google

مواصفات الهاتف

المعالج معالج Qualcomm snapdragon 660 الشاشة بحجم 6.3 بوصة من نوع IPS LCD و بدقة 1080×2240 ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 4GB او 6GB ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 64GB او 128GB الكاميرا الخلفية ثلاثية الأساسية بدقة 48MP و فتحة عدسة f/1.8 العدسة الثانية بدقة 8MP و فتحة عدسة f/2.2 من نوع Ultra wide العدسة الثالثة بدقة 5MP من نوع Depth Sensor الكاميرا الأمامية وحيدة بدقة 20MP و فتحة عدسة f/2.0 البطارية بحجم 3500mah تدعم ااشحن بقدرة 10Watt

Vivo S1

من اول هواتف Vivo في مصر و الذي اطلقته بشكل رسمي في مصر في منتصف شهر نوفمبر. هواتف Vivo تحاول ان تقدم افضل قيمة مقابل السعر ليس من ناحية المواصفات او الأداء فقط. بل من ناحية الخامات و الخدمة و التحديثات و الجودة و غيرها.

مواصفات الهاتف

المعالج معالج MediaTek Helio P65 الشاشة بحجم 6.38 بوصة من نوع Super AMOLED و بدقة 1080×2340 ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 4GB او 6GB ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 128GB الكاميرا الخلفية ثلاثية الأساسية بدقة 16MP و فتحة عدسة f/1.8 العدسة الثانية بدقة 8MP و فتحة عدسة f/2.2 من نوع Ultra wide العدسة الثالثة بدقة 2MP من نوع Depth Sensor الكاميرا الأمامية وحيدة بدقة 32MP و فتحة عدسة f/2.0 البطارية بحجم 4500mah تدعم ااشحن بقدرة 18Watt

الأفضل في هذه الفئة

تحت 5000 جنيه انا ارى ان Realme 5 pro هو افضل هذه الهواتف من ناحية انه اكثر هذه الهواتف تكاملاً. ما بين المواصفات و المميزات و الإضافات التي يحملها الهاتف. بداية من 5000 جنيه فإن هاتف Xiaomi mi 9 lite يعتبر هاتفاً ممتازاً جداً بالنسبة لمواصفاته.

افضل الهواتف في الفئة الإقتصادية ما بين 5000 الى 7000 جنيه

Huawei Nova 5T

هاتف ممتاز جداً بلا منازع. و من افضل الهواتف التي يمكن اقتنائها. بسبب مواصفاته القوية جداً و مميزاته المتنوعة بالرغم من ان سعره منخفض بعض الشئ. حيث انه بسعر 6500 جنيه مصري مما يضعه على قائمة افضل هواتف العام بلا منازع. خاصة ان Nova 5T يأتي بمواصفات رائدة.

مواصفات الهاتف

المعالج معالج HiSilicon Kirin 980 الشاشة بحجم 6.26 بوصة من نوع IPS LCD و بدقة 1080×2340 ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 6GB او 8GB ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 128GB الكاميرا الخلفية رباعية الأساسية بدقة 48MP و فتحة عدسة f/1.8 العدسة الثانية بدقة 16MP و فتحة عدسة f/2.2 من نوع Ultra wide العدسة الثالثة بدقة 2MP و فتحة عدسة f/2.4 من نوع Depth Sensor العدسة الرابعة بدقة 2MP و فتحة عدسة f/2.4 من نوع Macro الكاميرا الأمامية وحيدة بدقة 32MP و فتحة عدسة f/2.0 البطارية بحجم 3750mah تدعم ااشحن بقدرة 22.5Watt

Oppo Reno 2F

الهواتف التي تمتلكها Oppo في الفئة الإقتصادية و تحت العليا متنوعة و كثيرة. و من اهم هذه الهواتف Oppo Reno 2F. الذي يقدم تجربة مميزة من نواح عديدة. خاصة بالكاميرا المنبثقة التي تخرج من الهاتف و التصميم المميز للهاتف بشكل كبير.

مواصفات الهاتف

المعالج معالج MediaTek Helio P70 الشاشة بحجم 6.5 بوصة من نوع AMOLED و بدقة 1080×2340 ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8GB ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 128GB الكاميرا الخلفية رباعية الأساسية بدقة 48MP و فتحة عدسة f/1.7 العدسة الثانية بدقة 8MP و فتحة عدسة f/2.2 من نوع Ultra wide العدسة الثالثة بدقة 2MP و فتحة عدسة f/2.4 من نوع Depth Sensor العدسة الرابعة بدقة 2MP و فتحة عدسة f/2.4 بالأبيض و الأسود الكاميرا الأمامية وحيدة منبثقة بدقة 16MP و فتحة عدسة f/2.0 البطارية بحجم 4000mah تدعم ااشحن بقدرة 20Watt

Realme XT

شركة Realme اصدرت هذا الهاتف لتفرض جزء من السيطرة في الفئة السعرية فوق 5000 جنيه. الهاتف جيد حداً و بمواصفات رائعة تجعله من افضل هواتف هذه الفئة و المناسب للعديد من الإستعمالات. سواء من ناحية الأداء و الألعاب او من ناحية الكاميرات و البطاريات القوية

مواصفات الهاتف

المعالج معالج Qualcomm snapdragon 712 الشاشة بحجم 6.4 بوصة من نوع Super AMOLED و بدقة 1080×2340 ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 4GB او 6GB او 8GB ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 64GB او 128GB الكاميرا الخلفية رباعية الأساسية بدقة 64MP و فتحة عدسة f/1.8 العدسة الثانية بدقة 8MP و فتحة عدسة f/2.3 من نوع Ultra wide العدسة الثالثة بدقة 2MP و فتحة عدسة f/2.4 من نوع Depth Sensor العدسة الرابعة بدقة 2MP و فتحة عدسة f/2.4 من نوع Depth Sensor الكاميرا الأمامية وحيدة بدقة 16MP و فتحة عدسة f/2.0 البطارية بحجم 4000mah تدعم ااشحن بقدرة 20Watt

Xiaomi Mi 9T

من الهواتف القوية التي اصدرتها شاومي. الفئة الإقتصادية تعج بهواتف عديدة جداً. و من اهمها هاتف Mi 9T. احد اقوى هواتف الفئة الإقتصادية. اصدرته شاومي كنسخة عالمية من هاتفها Redmi K20. الذي كان يصدر كقاهر الهواتف الذكية العليا. و قد كان الهاتف احد افضل الهواتف في فئته ولازال حتى الآن

مواصفات الهاتف

المعالج معالج Qualcomm snapdragon 730 الشاشة بحجم 6.4 بوصة من نوع Super AMOLED و بدقة 1080×2340 ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 6GB ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 128GB الكاميرا الخلفية ثلاثية الأساسية بدقة 48MP و فتحة عدسة f/1.8 العدسة الثانية بدقة 8MP و فتحة عدسة f/2.4 من نوع Telephoto العدسة الثالثة بدقة 13MP و فتحة عدسة f/2.4 من نوع Ultra Wide الكاميرا الأمامية وحيدة منبثقة بدقة 20MP و فتحة عدسة f/2.2 البطارية بحجم 4000mah تدعم ااشحن بقدرة 18Watt

Honor 20

الهاتف الرائد لشركة Honor و اقوى هواتف الشركة حتى الآن. و من اقوى الهواتف في هذه القائمة. يصدر الهاتف كخليفة لهاتف الشركة الرائد السابق الـHonor 10 بمواصفات رائدة و اداء قوي و جيد يعتبر Honor 20 من افضل هواتف هذا العام. و من اكثر الهواتف التي لاقت طلباً و استحساناً عند العديد من المستخدمين.

مواصفات الهاتف

المعالج معالج HiSilicon Kirin 980 الشاشة بحجم 6.26 بوصة من نوع IPS LCD و بدقة 1080×2340 ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 6GB او 8GB ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 128GB الكاميرا الخلفية رباعية الأساسية بدقة 48MP و فتحة عدسة f/1.8 العدسة الثانية بدقة 16MP و فتحة عدسة f/2.2 من نوع Ultra wide العدسة الثالثة بدقة 2MP و فتحة عدسة f/2.4 من نوع Depth Sensor العدسة الرابعة بدقة 2MP و فتحة عدسة f/2.4 من نوع Macro الكاميرا الأمامية وحيدة بدقة 32MP و فتحة عدسة f/2.0 البطارية بحجم 3750mah تدعم ااشحن بقدرة 22.5Watt

Vivo V17 Pro

هاتف جديد من Vivo يأتي بمواصفات قوية جداً و مميزات عديدة. و هو هاتف مختلف عن اي هواتف اخرى توجد في نفس فئته. حيث انه يحاول في المقام الاول تقديم باقة متكاملة من الهاتف في المواصفات و المميزات و السعر. و الخدمة كذلك. كما انه الهاتف الوحيد في السوق المصري الذي يحمل كاميرا امامية مزدوجة و منبثقة في نفس الوقت

مواصفات الهاتف

المعالج معالج Qualcomm snapdragon 675 الشاشة بحجم 6.44 بوصة من نوع Super AMOLED و بدقة 1080×2400 ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8GB ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 128GB الكاميرا الخلفية رباعية الأساسية بدقة 48MP و فتحة عدسة f/1.8 العدسة الثانية بدقة 8MP و فتحة عدسة f/2.2 من نوع Ultra wide العدسة الثالثة بدقة 13MP من نوع Telephoto العدسة الثالثة بدقة 2MP و فتحة عدسة f/2.4 من نوع Depth Snsor الكاميرا الأمامية مزدوجة منبثقة العدسة الأولى بدقة 32MP و فتحة عدسة f/2.0 العدسة الثانية بدقة 8MP من نوع Ultra Wide البطارية بحجم 4100mah تدعم ااشحن بقدرة 18Watt

الأفضل في هذه الفئة

لا بمنازع الأفضل في الفئة الإقتصادية بين هذه الهواتف هو هاتف Nova 5T الهاتف الأكثر تكاملاً في الفئة الإقتصادية. سعر رخيص جداً و مواصفات رائدة و عملاقة. تصميم عصري و بديع. سيعطي اداء قوي و عمر بطارية ممتاز. مع كاميرات مميزة. و بالرغم من مشاكل Huawei الا ان هاتف Huawei Nova 5T يصدر بخدمات Google بدون اي مشاكل. لأنه في النهاية يعتبر هو هاتف Honor 20 و لكن بسعر ارخص و بإسم جديد فقط. لذلك فهو يستحق ان يكون من ترشيحاتنا