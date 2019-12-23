تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن جهاز سامسونج اللوحي Galaxy Tab S6 5G

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد جهاز Galaxy Tab S6 5G اللوحي في قوائم صفحة دعم سامسونج مؤخراً، حيث يعد الإصدار الأول من أجهزة سامسونج اللوحية بميزة دعم الإتصال بشبكات الجيل الخامس.
تتوسع الشركات الآن بتقنية 5G في العديد من إصدارات الهواتف الذكية، واليوم تستعد العملاق الكوري لإطلاق إصدارها الأول من الأجهزة اللوحية بميزة دعم شبكات 5G، حيث رصد جهاز Galaxy Tab S6 5G اللوحي بالفعل في صفحة دعم سامسونج.
يأتي النموذج الجديد بميزة دعم شبكات 5G برقم SM-T866N، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن إصدار 5G من الجهاز اللوحي قريباً.
من جانب أخر يظهر في الملصق الإعلاني عروض شركة سامسونج لتوفير كلاً من أجهزة Galaxy Tab S5e، و Galaxy Tab A مع أو بدون قلم S، كما تشمل العروض كلاً من أجهزة Tab S6 5G وTab S6 أيضاً.
ومن المتوقع أن يأتي جهاز S6 5G بنفس تصميم الإصدار الأصلي، مع شاشة Super AMOLED بحجم 10.5، و4 من مكبرات AKG الصوتية، مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، أو نموذج بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 256 جيجا بايت.
كما يضم جهاز Tab S6 5G بطارية بقدرة 7040 mAh، أيضاً يضم جهاز S6 5G رقاقة معالج Snapdragon 855 مع شريحة مودم X50 5G، ويدعم الجهاز تقنية HDR10+ في الشاشة.
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