آبل لديها فريق سري يعمل على إطلاق الأقمار الإصطناعية في غضون خمس سنوات

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من وكالة الأنباء Bloomberg، فيبدو أن لدى شركة آبل فريقًا سريًا يعمل على إطلاق أقمار صناعية لنقل البيانات إلى أجهزتها. بإختصار، من الآمن أن نفترض بأن شركة آبل تفكر في تحسين ميزات الإتصال اللاسلكي بالشبكات على أجهزتها للتفوق على المنافسين.

بطبيعة الحال، لا يوجد شيء مؤكد في الوقت الراهن، ولكن إذا كان محتوى هذا التقرير صحيحًا بالفعل، فهذا يعني أن شركة آبل تستكشف طرقًا يمكنها من خلالها نقل البيانات إلى أجهزتها. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما هي الأجهزة التي يعملون عليها من أجلها.

هذا المشروع واعد جدًا ويهدف إلى الحصول على أولى النتائج المرجوة في غضون السنوات الخمسة المقبلة. ومع ذلك، هناك أيضًا إحتمال أن يتم التخلي عن المشروع كما ذكرت وكالة الأنباء Bloomberg.

Advertisements

أفادت التقارير أن هذا المشروع يمكن أن يكون مرحلة تحضيرية لتقنية لاسلكية من الجيل التالي. على الرغم من أننا لا نملك فكرة عن فائدتها، ولكن هذا بالتأكيد سيكون أمرًا مثيرًا للإهتمام. وتجدر الإشارة إلى أن شركة آبل قامت مؤخرًا بتعيين موظفين إضافيين من قطاعات تسليم البيانات اللاسلكية والفضائية. وبالتالي، هذا يشير بالتأكيد إلى أنه يمكن أن يكون لدى شركة آبل فريق سري مخصص للمشروع المُبلغ عنه.

في الوقت الراهن، سيكون من الأفضل لو تم التعامل مع محتوى هذا التقرير بأقل قدر من الحماسة، على الأقل حتى تظهر المزيد من المعلومات الرسمية في السنوات القادمة.