الرئيس التنفيذي لشركة آبل يريد أن يتم تذكر الشركة لمساهمتها في الرعاية الصحية

فاطمة أيت طالب - دبي - عندما تفكر في شركة آبل، ما هو الشيء الأول الذي سيتباذر إلى ذهنك؟ بناءً على سؤالك، يمكن أن تكون الإجابة هي الحواسيب والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة iPod وما إلى ذلك، ولكن يبدو أن هذا ليس بالضرورة الإرث الذي يريده الرئيس التنفيذي، السيد Tim Cook للشركة. بدلاً من ذلك، يبدو أن السيد Tim Cook يأمل في أن يكون إرث آبل عالي المقام : الرعاية الصحية.

ونُقل عن السيد Tim Cook قوله في مقابلة مع Nikkei Asian Review : ” إذا سألتني ما هي أكبر مساهمة لشركة آبل للبشرية، فسوف تكون في مجال الرعاية الصحية “. وأشار الرئيس التنفيذي لشركة آبل أيضًا إلى أجهزة آبل مثل Apple Watch التي نجحت في جلب أداة التخطيط الكهربائي للقلب ECG إلى معصمي مستخدميها.

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ووفقا للسيد Tim Cook، فهذا يغير الطريقة التي يتبعها الناس لمراقبة صحة القلب حيث صرح بالقول : ” في الحقيقة عدد قليل فقط من الأشخاص هم الذين يقومون بإجراء التخطيط الكهربائي للقلب في السنة، وهي نسبة صغيرة جدًا من السكان. الآن، هذه الأداة أصبحت على معصمك “. وفقا للسيد Tim Cook، فقد ذكر أن Apple Watch أنقذت العديد من الأرواح منذ ظهورها لأول مرة.

وبصرف النظر عن ميزة التخطيط الكهربائي للقلب، فقد سمعنا أيضًا في الفترة الماضية شائعات تفيد بأن شركة آبل قد تعمل على المزيد من الميزات الصحية من أجل Apple Watch، ومن بين هذه الميزات طريقة غير جراحية لقياس مستويات الجلوكوز لدى المستخدم.