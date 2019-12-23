شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Tik tok يبحث عن مقر دائم له خارج الصين.. وسنغافورة الأقرب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبحث شركة " بايت دانس" الصينية التى تدير تطبيق "تيك توك" الشهير، عن مقر عالمى لها خارج الصين.
و كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية فى تقرير لها، أن سنغافورة، واحدة من الدول التى يحتمل إقامة المقر العالمى الجديد لـ"تيك توك" فيها، كما أن لندن ودبلن ومدن أمريكية ضمن القائمة المختصرة للمدن، التى تريد الشركة الصينية إقامة مقر عالمى فيها.
ومن المعروف أنه لا يوجد حاليا مقر رئيسى لـ"تيك توك"، بمعنى أن كبار المسؤولين التنفيذيين للتطبيق يتواجدون فى شنغهاى، بينما يدار التطبيق من لوس أنجلوس فى الولايات المتحدة الأمريكية.
ويركز تطبيق "تيك توك" نشاطاته ونموه الكبير فى أسواق جنوب شرق آسيا وأوروبا والولايات المتحدة.
وأكد أحد مسئولى الشركة أن مناقشة إنشاء مقر عالمى خارج الصين نوقش داخليا منذ شهور، لكن يبدو أن الأمور تتسارع حاليا بسبب الحرب التجارية مع الولايات المتحدة".
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: Tik tok يبحث عن مقر دائم له خارج الصين.. وسنغافورة الأقرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.