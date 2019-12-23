5 من أفضل الـ Widget لشاشة هواتف الأندرويد

تطبيقات Widget هي واحدة من المميزات القليلة التي يمتاز بها نظام الأندرويد عن نظام IOS بشكل كبير والتي تسهل إستخدامه على الجميع.

ولمن لا يعرف ما هي الـ Widget فإنها تلك التطبيقات والإختصارات التي يتم وضعها بسهولة على الشاشة لتعرض لك معلومات او لتستخدمها لتقوم بوظيفة معينة بشكل سريع .

اليوم سنقدم لكم مجموعة من أفضل هذه Widget لتستخدمها على هاتفك ولتسهل عليك الكثير من إستخدام الهاتف ومميزاته.

أفضل Widget موجودة للأندرويد :

لاحظ ان بعض هذه الـ Widget قد تزيد من إستهلاك بطارية الجهاز لأنها تعمل بشكل أساسي على قراءة المزيد من المعلومات عن الجهاز وعرض معلومات أكثر ولكن في العادة تكون المقايضة مقبولة لأنه فالنهاية يوفر لك أداءاً ومميزات تسهل إستخدام الهاتف.

Battery Widget Reborn :

يمكنك تحميل هذه الإضافة مجاناً على هاتفك وسوف تعرض لك نسبة البطارية المتبقية في هاتفك وحالة الهاتف إن كان يقوم بالشحن أم لا .

وإن قمت بالضغط على الأداة للدخول إلى البرنامج سيعرض لك معلومات متنوعة عن الهاتف وبطاريته وأداءها بشكل مبسط كما يمكنك التحكم في بعض إعدادات الهاتف البسيطة مثل إغلاق الـ Wifi أو تفعيل الوضع الليلي وغيرها من الإختصارات المفيدة.

يمكنك أيضاً أن تختار من الأداة أن تعرض الوقت المتبقي في البطارية أيضاً حتى تعرف متى تقوم بشحن هاتفك.

الإضافة مجانية بالطبع وتعمل مع معظم هواتف الأندرويد .

رابط تحميل الإضافة .

إضافة Flashlight :

كما يتضح من إسم هذه الإضافة فهي تستخدم لفتح الـ Flashlight الخاص بهاتفك بسهولة وبضغطة واحدة بدلاً من أن تبحث عنه وسط الإعدادات أو من القائمة المنسدلة.

أهم ما يميز هذه الأداة أنها مفتوحة المصدر ومجانية تماماً وهذا يعني أنك تستطيع إستخدامها وأنت مطمئن من ناحية الإعلانات السيئة وسرقة البيانات.

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يمكنك تحميل الإضافة مجاناً من متجر جوجل أو من خلال هذا الرابط.

إضافة 1Weather: Widget Forecast Radar :

كما يتضح من الأسم أيضاً فهذه الأداة تقوم بعرض توقعات الطقس للأيام القادمة والطقس الحالي كما يمكنك إستخدامها لمشاركة الطقس وأخباره عبر وسائل التواصل الإجتماعي.

تعرض الإضافة الكثير من المعلومات والبيانات عن الطقس وترسل لك تنبيهات بالتغيرات المفاجئة في الطقس.

يمكنك تحميل الأداة مجاناً من هنا .

إضافة Muzei للخلفيات المتحركة :

تقدم لك هذه الإضافة مجموعة متنوعة من الخلفيات المتحركة والثابتة أيضاً التي يمكنك إستخدامها كخلفية لجهازك الأندرويد.

يمكنك أيضاً ضبط الإضافة لتقوم بتغيير الخلفية كل مدة زمنية كما تحب أو ترغب.

رابط تحميل البرنامج من هنا .

إضافة My Data Manger :

من خلال هذه الإضافة كل ما ستقوم به هو إضافة حجم باقة الإنترنت الخاصة بهاتفك بالإضافة إلى موعد تجديدها شهرياً ومن ثم تترك الإضافة تقوم بتتبع الباقة وإستهلاكك من الباقة وإعطاءك بياناً مفصلاً عن كل التفاصيل المتنوعة الخاصة بها وإستهلاك البرامج والتطبيقات المتنوعة للباقة أيضاً.

يمكنك تحميل الإضافة مجاناً من هنا .