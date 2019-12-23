تكنولوجيا: سوني تقدم هاتف Xperia القادم بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت تسريبات مصورة لتصميم هاتف Xperia القادم من سوني مؤخراً على موقع WIPO، حيث تتبنى سوني تصميم ثقب الشاشة في إصدارها القادم.

تستعد شركة سوني لتحديث خط إنتاجها من هواتف Xperia باللمحات الجديدة لتصميم الهواتف الذكية، بعد أن قدمت أبعاد 21:9 في إصدارات 2019، بينما تنتقل لتحديث تصميم الكاميرة في هواتف Xperia للعام 2020.

رصد التصميم المرتقب في هواتف Xperia في قاعدة بيانات WIPO، حيث يتميز التصميم الجديد بإطارات نحيفة جداً في الجزء العلوي للشاشة، كما تظهر الشاشة بميزة النوافذ المتعددة، وتأتي الزوايا العلوية للشاشة لعرض معلومات الوقت في يسار الشاشة، وحالة البطارية إلى يمين الشاشة.

ومن المتوقع وفقاً لما يظهر في لقطات الشاشة، أن تقدم سوني تصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية في المنتصف، وهو نفس التصميم الذي جاءت به سلسلة هواتف Note10، وأيضاً الإصدارات الجديدة من هواتف Galaxy A51 وA71.

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ولقد نشر LetsGoDigital صور ثلاثية الأبعاد للتصميم المتوقع لهاتف سوني Xperia القادم، مع ثقب في المنتصف للكاميرة الأمامية.

يذكر أن هاتف Xperia 3 رصد في Geekbench مع معالج Snapdragon 865 وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، كما يدعم الهاتف الإتصال بشبكات الجيل الخامس، مع 6 كاميرات في الجهة الخلفية وشاشة تدعم جودة عرض QHD، ومن المتوقع أن يتم كشف النقاب عن هاتف Xperia القادم في فعاليات MWC للعام 2020.

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