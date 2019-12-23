سامسونج تضيف Weldbond كمورد لأنها تستخدم الغراء على نحو أكبر في هواتفها الذكية

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقا لتقارير جديدة صادرة من كوريا الجنوبية، فيبدو أن شركة سامسونج قامت بإضافة Weldbond إلى قائمة مورديها لأنها تعتمد تدريجيًا على إستخدام المزيد من الغراء في تجميع هواتفها الذكية. في الواقع، لقد رأينا شركة سامسونج تستخدم الغراء على نحو أكبر في هواتفها الذكية هذا العام، بما في ذلك سلسلة هواتف Galaxy A Series و Galaxy M Series.

وفي الوقت نفسه، صرح الرئيس التنفيذي لشركة Weldbond الصينية أنه من بين 700 مليون هاتف ذكي التي تم تصنيعها في الصين هذا العام، إستخدم حوالي 500 مليون هاتف ذكي منتجات Weldbond. تشمل مزايا الغراء إنخفاض تكاليف الإنتاج بفضل تقليص عدد العمليات المطلوبة. بالإضافة إلى ذلك، تشغل وسائل التجميع السابقة مساحة أكبر، بينما يتيح الغراء إستخدام مساحة أقل مع توفير مرونة أكبر أثناء عملية التجميع.

من ناحية أخرى، من السهل إستبدال الشريط على الجانبين والذي كان أداؤه أفضل من حيث العزل المائي، على الرغم من أن المتخصصين في القطاع يدعون أن الغراء قد شهد تحسينات كبيرة على مستوى المتانة، وقدرات العزل المائي، والإصلاح.

ليس فقط سلسلة Galaxy A Series و Galaxy M Series هي التي تخلصت من الشريط لصالح الغراء، فنفس الأمر قامت به شركة سامسونج مع سلسلة هواتف Galaxy Note 10 Series، ومن المتوقع أن تستخدم سلسلة هواتف Galaxy S11 Series القادمة أيضًا مادة لاصقة على نطاق واسع.