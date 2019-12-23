الهاتف Xperia القادم سيأتي مع ثقب في الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Sony بإجراء بعض التغييرات التي تشتد الحاجة إليها على هواتفها الذكية التي أصدرتها هذا العام، ومن أبرز هذه التغييرات تزويد هواتفها الذكية الحديثة بشاشات طويلة تمتاز بنسبة عرض على إرتفاع تبلغ 9:21. ويبدو أن العام 2020 سيؤدي إلى مزيد من التحسينات على هواتف Xperia بما في ذلك إستخدام الثقب في الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية. تعرض براءة إختراع تم نشرها مؤخرًا في قاعدة بيانات المكتب العالمي للملكية الفكرية WIPO تصميم من شركة Sony لواجهة المستخدم الخاصة بجهازها القادم بالإضافة إلى شاشته التي تضم إطار نحيف في الجزء العلوي.

من خلال إلقاء نظرة فاحصة على الشاشة تظهر لنا خاصية تعدد النوافذ ولكن من المثير للإهتمام أن يتم إستخدام كل من الزاويتين العلويتين لعرض المعلومات مع الوقت على اليسار وحالة البطارية على الجانب الأيمن. هذا يشير إلى أن شركة Sony قد تستخدم ثقبًا في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية على غرار سلسلة هواتف Galaxy Note 10 Series. تمكن القائمين على موقع LetsGoDigital من تحويل براءة الإختراع هذه إلى صور حاسوبية تعرض لنا كيف سيبدو هذا الهاتف بشكل أفضل.

بصرف النظر عن ذلك، فليست لدينا الكثير من المعلومات الآن. لقد شاهدنا مؤخرًا الهاتف Xperia 3 القادم في منصة إختبارات الأداء Geekbench، وهو الهاتف الذي سيضم المعالج Snapdragon 865 الأحدث من كوالكوم، و12GB من الذاكرة العشوائية. بالإضافة إلى ذلك، يُعتقد أن هذا الهاتف سيدعم شبكات الجيل الخامس 5G، وسيضم ست كاميرات في الخلف، وشاشة بدقة +QuadHD.

في العام الماضي، أصدرت شركة Sony الهاتف Xperia 1 إلى جانب Xperia 10 و Xperia 10 Plus خلال المؤتمر العالمي للجوال MWC، لذلك يمكننا أن نرى تشكيلة Xperia الجديدة في نسخة هذا العام من نفس المؤتمر.