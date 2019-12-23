علوم وتكنولوجيا

مليون دولار لمن يخترق أجهزة ابل

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

افتتحت آبل رسميا برنامج قرصنة سيقدم لمن يكتشف أخطاء أو ثغرات أمنية في أجهزة الشركة، مكافأة مالية ضخمة تصل إلى مليون دولار.
وقامت الشركة بتسمية برنامج القرصنة الذي أطلقته Apple Security Bounty، وهو امتداد لمشروع بدأته آبل عام 2016، لمحاولة العثور على عيوب في نظام أمان أجهزة آيفون.

وسيتضمن الإصدار الموسع الجديد من البرنامج لأول مرة، أجهزة آيباد وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة آبل المكتبية وأجهزة Apple TV والساعات الذكية Apple Watch.


وأعلنت آبل عن توسيع برنامجها منذ أغسطس الماضي في مؤتمر Black Hat السنوي لأمن الإنترنت في لاس فيغاس.

وتقدم الشركة مجموعة من الجوائز لأولئك الذين يعثرون على ثغرات أمنية تؤثر على أجهزة متعددة، وستدفع مكافأة إضافية عن الأخطاء التي يتم اكتشافها في أي من برامج الشركة التجريبية.

وللحصول على الجائزة، سيُطلب من المتسللين أو الباحثين في مجال الأمن تقديم وصف مفصل للخلل أو كيفية استغلاله.

وستخصص الجائزة الكبرى، المقدرة بمليون دولار، لأولئك الذين يمكنهم هندسة هجوم zero-click ،(هجوم دون انتظار، وهو استغلال نقاط الضعف في البرمجيات والثغرات الأمنية خاصة غير المعروفة منها للعامة في شن هجومات إلكترونية)، والذي يمنح شخصا ما السيطرة على جهاز شخص آخر عن بعد، دون الحاجة إلى أي تصرف من قبل مستخدم الهاتف الأصلي.


وتتراوح الجوائز الأخرى بين 25 ألف دولار و500 ألف دولار، وتشمل الاختراقات الالتفافية التي تعمل على قفل الشاشة وتقسيم حسابات iCloud، والسماح للتطبيقات غير المصرح لها بالوصول إلى البيانات الحساسة التي يحافظ عليها نظام تشغيل آبل عادة.
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مليون دولار لمن يخترق أجهزة ابل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا