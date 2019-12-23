"آبل" تبتكر ميزة "غير مسبوقة" في كاميرا آيفون

طورت شركة "آبل" إكسسوار "فلاش" خاص بهواتف آيفون "11"، وهو ما سيتيح للمستخدمين أن يلتقطوا صورا أكثر احترافية في المستقبل.

ويشكل هذا التطور أهمية كبيرة، لأن مستخدمي هاتف آيفون ظلوا يعتمدون على "فلاش" خارجي، أي بالاستناد إلى طرف ثالث عن طريق تطبيقات ذكية مساعدة.

وحين يلجأ المستخدم إلى جهاز "فلاش" خارجي يجري إلحاقه بالهاتف دون أن يكون معتمدا من "أبل"، فإنه لا يستفيد من مزايا التصوير الموجودة في الهاتف، ولا تستفيد الصورة من عملية المعالجة المحترفة، لكن هذا الأمر سيضحي جزءا من الماضي.

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وتبعا لذلك، فإن الفلاش لن يلعب دور الإضاءة فقط، بل سيساعد على التقاط صور أكثر جودة في الأماكن المظلمة وذات الإضاءة المحدودة.

وأوقع موقع مجلة "فوربس" الأميركية نقلا عن مصادر لم يذكر اسمها، أن "أبل" تعكف على تحديد المواصفات المطلوبة في إكسسوار "الفلاش" الذي سيجري تصميمه حتى يعمل عن طريق موصل.

وفي حال نجح هذا المشروع، فإن "أبل" ستتفوق على منافستها الكورية الجنوبية "سامسونغ"، لأن الشركتين ظلتا معتمدتين على تقنيات "فلاش" من طرف ثالث.