شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زوجة مؤسس شركة جوجل تقاضيه لبيع شركتها دون إذن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشتهركلا من سيرجى براين ولارى بيج مؤسسى جوجل، لكن لا يعرف الكثيرون أن هناك مؤسس ثالث منسى تقريبًا، وهو سكوت حسن الذى يتصدرعناوين الصحف أيضًا هذه الأيام، لكن لأسباب أخرى.

فوفقا لموقع Timesofindia الهندى، رفعت زوجة حسن دعوى قضائية ضده تزعم أن زوجها باع عن قصد شركة ناشئة مملوكة له بسعر زهيد وسط إجراءات الطلاق المستمرة، وفى شكوى قدمت فى ولاية ديلاوير، قالت أليسون هوينه إن زوجها، الرئيس التنفيذى لشركة Suitable Technologies ، باع أصولًا رئيسية لشركة Fire Sale إلى شركة تدعى Blue Ocean ومقرها فى الدنمارك بسعر 400 ألف دولار فقط، وفقًا لتقرير Forbes.

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تقول الشكوى أن براءات الاختراع والأصول والتراخيص الخاصة بالشركة تقدر بملايين الدولارات، ومع ذلك، نفى قاضى ولاية ديلاوير أمرًا قضائيًا أوليًا الأسبوع الماضى بمنع حسن من بيع الشركة، لكن المعركة ما زالت مستمرة.

وفقًا للتقرير، بدأ الزوجان إجراءات الطلاق فى كاليفورنيا فى عام 2015، والتى لم يتم حلها بعد، وقال التقرير إن هوينه تملك ما لا يقل عن 600000 سهم من الأسهم العادية المناسبة كـ "ملكية مجتمعية" مع حسن، مما يجعلها مؤهلة لمقاضاته باعتبارها مساهم.