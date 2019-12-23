شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عائلة تركية تبتز شركة أبل للحصول على 100 مليون دولار..وإدانة أحد أفرادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعترف أحد أفراد مجموعة الهاكرز المعروفة باسم "عائلة الجريمة التركية" Turkish Crime Family بابتزاز شركة أبل، حيث ساومت المجموعة عملاق الأيفون زاعمة أن لديها إمكانية الوصول إلى أكثر من 300 مليون حساب بريد إلكتروني تابع للشركة.

وأشارت المجموعة إلى أنها على استعداد لمسح بيانات مئات من ملايين حسابات خدمة التخزين السحابي آي كلاود iCloud عند دفع الشركة مبلغ مالى ضخم، حتى تاريخ 7 إبريل القادم.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقد حاول "كريم البيرك" الذي يبلغ من العمر 22 عاما، والذي يُزعم أنه عضو في مجموعة القرصنة "عائلة الجريمة التركية"، ابتزاز شركة أبل بعد تهديدها بحذف بيانات مئات الملايين من حسابات شركة أبل، وفق ما ذكرته مجلة فوربس، وقد حكم على "البيرك" الأسبوع الماضي بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ، إلى جانب 300 ساعة من العمل غير مدفوع الأجر وحظر التجول الإلكتروني لمدة ستة أشهر، وذلك في محكمة ساوث وارك في لندن.

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وقال التقرير: "في حين تم تحذير مستخدمي أيفون مؤخرًا بأنهم بحاجة إلى تحديث نظام التشغيل iOS 13.3 أو المخاطرة بإغلاق أجهزتهم، اقترح البيرك حذف بياناتهم بدلاً من ذلك"، كما هدد بإعادة ضبط المصنع لأكثرمن 319 حسابًا على iCloud، مع الاحتفاظ بفعالية بيانات مستخدمي أيفون للحصول على فدية، وكذلك حسابات أبل الأخرى.

وقد تواصلت أبل مع وكالات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة وقادت وكالة مكافحة الجريمة الوطنية (NCA) التحقيق في المملكة المتحدة، وفي مارس 2017، ألقت الوحدة الوطنية للجرائم الإلكترونية القبض على البيرك في منزله في شمال لندن، واستولى الفريق أيضًا على أجهزته الرقمية، مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتروالأقراص الصلبة.

وفي منشورعبر الإنترنت، ادعى البيرك أن مجموعته لديها ما يكفي من القوة لإعادة ضبط 150 حسابًا في الدقيقة لكل برنامج نصي"، وأن بإمكانهم معالجة 17 نصًا لكل خادم.

وكانت عائلة الجريمة التركية قد طلبت فدية بقيمة 75 ألف دولار على شكل عملة بيتكوين الرقمية أو عملة إثريوم Ethereum وهي شكل آخرمن العملات الإلكترونية عبرالإنترنت أو الحصول على 100 ألف دولارعلى شكل بطاقات هدايا آيتونز iTunes.