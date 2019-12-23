«تحذيرات للمواطنين» .. مصر تستعد لـ «غضب الشتاء» .. طقس سيئ بداية من الثلاثاء حتى نهاية الأسبوع

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الثلاثاء، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية، وتنشط الرياح الجنوبية الغربية على شمال البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة جدا وارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار إلى أربعة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 12 20

شبين الكوم 11 20

طنطا 11 20

دمنهور 12 20

الإسكندرية 12 21

بلطيم 12 20

مطروح 12 18

السلوم 11 18

سيوة 08 19

بورسعيد 14 21

دمياط 13 21

الزقازيق 12 21

الإسماعيلية 12 22

السويس 13 22

العريش 10 23

رفح 09 21

رأس سدر 10 23

نخل - 01 21

نويبع 15 23

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طابا 13 22

كاترين 02 18

الطور 09 22

شرم الشيخ 16 26

الغردقة 11 24

مرسى علم 12 25

الفيوم 08 21

بنى سويف 08 21

المنيا 05 21

أسيوط 06 22

سوهاج 07 22

قنا 08 22

الأقصر 08 23

أسوان 08 23

أبو سمبل 09 22

الوادي الجديد 05 22

شلاتين 19 28

أبو رماد 20 27

حلايب 20 26

رأس حدربة 21 26 ​

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، إن فصل الشتاء بدأ رسميًا السبت الموافق 21 ديسمبر، موضحة أن الطقس دافئ خلال فترات النهار وبارد أثناء الليل وفي الصباح الباكر.

وحذرت "إيمان شاكر"، خلال مداخلة ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، من تكون الشبورة المائية على الطرق القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية، مشيرة إلى أنه تم إغلاق العديد من الطرق بسبب الشبورة المائية صباح أمس.

وأضافت أن طقس الغد سيشهد استقرارًا في الأحوال الجوية، ولكن بداية من يوم الثلاثاء سيكون هناك حالة من عدم الاستقرار، حيث ستتزايد فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري وقد تمتد حتى القاهرة.

وأوضحت أنه سيكون هناك رياح مثيرة للأتربة بداية من يوم الثلاثاء وحتى يوم الخميس القادم، يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة بمعدل درجتين.

وأكدت أن درجة الحرارة أقل برودة اليوم، الأحد، بسبب تكاثر الشبورة المائية، مشيرة إلى أن درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري تتراوح بين 20 و21 درجة، بينما تتراوح درجات الحرارة على السواحل الشمالية ما بين 16 و20 درجة.