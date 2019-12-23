شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا: كويكب ضخم يمر بالأرض صباح يوم الكريسماس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وكالة ناسا أن كويكب سيمربالأرض صباح الكريسماس، والذى يطلق عليه اسم 2019 YB1، ومن المقرر أن يقترب من كوكبنا فى حوالى الساعة 11:41 بتوقيت جرينتش، أى الساعة 1:41 ظهرا.

ووفقا لموقع "مترو" البريطانى، سيتراوح قطر الكويكب بين 13 و28 مترا، مما يعنى أن 2019 YB1 يمكن أن يكون ثلاثة أضعاف حجم حافلة ضخمة.

خلال هذه الفترة، سيكون الكويكب على بعد حوالى 993،000 ميل من كوكبنا، وعلى الرغم من أن هذا قد يبدو بعيدًا، إلا أن ناسا تعتبره نهجًا قريبا.

ولن يكون الكويكب مرئيًا بالعين المجردة، إذ سيمر بالأرض على سرعة 12303 ميلًا فى الساعة، وليس هناك أى احتمالية لاصطدامه بالأرض.

جديربالذكر تكتشف ناسا حوالى 30 "جسمًا جديدًا قريبًا من الأرض" كل أسبوع، وفى بداية 2019 اكتشفت أكثر من 19000 جسم.

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ومع ذلك، حذرت وكالة الفضاء أن كتالوج الأجسام القريبة من الأرض الخاص بها غير كامل، مما يعنى أنه قد يحدث تأثير غير متوقع فى أى وقت، كما تتعاون مع وكالة الفضاء الأوروبية لوقف الكويكبات القاتلة التى تصل إلى كوكب الأرض.