شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تحذر من كويكيبات خطيرة تمر بالقرب من الأرض اليوم تنفجر بقوة 100 قنبلة ذرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء " ناسا " من مرور 2 من الكويكبات "الخطيرة" قرب الأرض اليوم بسرعة 32 ألفا و200 كم/الساعة، مشيرة إلى احتمالية وقوع انفجار قوى فى الجو يحاكى انفجار ناتج عن مئات القنابل الذرية إذا دخلا أجواء كوكبنا، وفق ما نشره موقع "روسيا اليوم".

وحدد مركز ناسا لدراسات الأجسام القريبة من الأرض (CNEOS)، أول كويكب يقترب من الأرض اليوم الاثنين 23 ديسمبر، باسم 2019 XP3. ويبلغ عرض صخرة الفضاء هذه 70 مترا تقريبا، وتتحرك حاليا نحو الكوكب بسرعة تقارب 32 ألفا و200 كم/الساعة، وفقا لوكالة الفضاء الأمريكية.

والكويكب الثاني، المعروف باسم 2019 WB7، قد يصل إلى حدود الأرض بعد ساعات لاحقة، ويبلغ قطره نحو 70.9 متر، وتصل سرعته الحالية لأكثر من 24 ألف كم/الساعة، وتأتى الأنباء هذه بعد أن حذر خبراء ناسا من أن كويكبا عرضه نحو 600 متر، قد يتخطى الأرض بسرعة 43 ألفا و450 كم/الساعة يوم Boxing Day.

وقال بول تشوداس، مدير CNEOS: "على مدى قرون وآلاف السنين (هذه الكويكبات) قد تصل إلى مدارات تقاطع الأرض. لذا من الحكمة متابعتها لعقود قادمة ودراسة كيفية تطور مداراتها، ومن المقرر رصد صخرة الفضاء الضخمة، المعروفة بـ 2000 CH59، مع اقترابها من كوكبنا في الساعات الأولى من يوم 26 ديسمبر.