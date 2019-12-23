كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 5 شركات تقنية عملاقة بدأت من مرآب سيارات

من المعروف بأن العديد من الشركات التقنية العملاقة في وقتنا الحاضر، بدأت بفكرة بسيطة ومكان متواضع وطورها أصحابها لتصبح شركات مهيمنة على سوق التقنيات في العالم.

فيما يلي 5 شركات اتخذت من مرآب للسيارات مقراً لها، وتحولت إلى شركات مرموقة في العالم، بحسب ما ورد في صحيفة بزنس إنسايدر:

1- شركة غوغل



استأجر الشابان لاري بيج وسيرجي براين مرآب مينلو بارك في عام 1998 مقابل 1700 دولار في الشهر، وبدءا بتأسيس أول محرك بحث عملاق في العالم. كان المرآب جزءاً من منزل تملكه سوزان ووجيكي التي ترأس الآن موقع يوتيوب. ومع مرور الوقت أعادت الشركة بناء المرآب، وتحول المنزل برمته إلى شركة عملاقة.

2- شركة آبل

قام ستيف جوبز وستيف وزنياك بتدشين شركة آبل في مرآب منزل لوس ألتوس، والذي كان أيضاً منزل طفولة جوبز. في عام 2013، صنفت لجنة لوس ألتوس التاريخية، المنزل كموقع تاريخي.

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3- شركة HP

منذ أكثر من 80 عاماً، أسس بيل هيوليت وديفيد باكارد شركة HP، في مرآب باكارد في بالو ألتو. تم تصنيفه كموقع تاريخي في عام 1987، واشترت شركة HP العقار في عام 2000 مقابل 1.7 مليون دولار. في هذا المنلز طورت الشركة مذبذب الصوت الذي كان صفقتهم الكبرى، والذي تم بيعه لديزني لفيلم “فانتازيا”.



4- مايكروسوفت

عمل مؤسسو مايكروسوفت بيل غيتس وبول آلين في مرآب للسيارات في صان داونر موتيل، في الأيام الأولى للشركة، حيث قاما بكتابة أول نسخة من لغة البرمجة الأساسية.

5- شركة أمازون



أنشأ جيف بيزوس شركة أمازون في مرآب منزله بمنطقة بلفيو بواشنطن عام 1995، والذي استأجره هو وزوجته آنذاك، مقابل 890 دولاراً شهرياً. وقد تم بيع المنزل هذا العام بأكثر من 1.5 مليون دولار.