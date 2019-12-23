تكنولوجيا: تحديث Pixel 4 يجلب تحسينات في تقنية التعرف على الوجه

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة جوجل مؤخراً في دفع تحديث جديد لبرمجيات هواتف Pixel 4، والذي تقدم من خلاله تصحيح لبعض الأخطاء مع تحسينات لتقنية التعرف على الوجه للتسجيل في الهاتف من بين مميزات أخرى.

رصد مطوري XDA بعض المميزات الجديدة في تحديث هواتف Pixel 4، حيث يمكن لتقنية التعرف على الوجه الآن إدراك التغييرات التي تطرأ على وجه المستخدم من تغيير تصفيف الشعر، أو اللحية وما إلى ذلك، لدعم المستخدم بآدء أفضل للتسجيل في الهاتف.

كما تعمل البرمجيات الجديدة في هواتف Pixel 4 على إنشاء نماذج محسنه لتحسين تجربة التعرف على الوجه بكفاءة أكبر بعض الوقت، أيضاً يعمل تحديث البرمجيات على تحسين كفاءة شريحة Titan الأمنية.

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أيضاً يأتي التحديث الجديد في هاتف Pixel 4 بميزة دعم لشريحة T-Mobile eSim، والتي تتيح تنشيط الهاتف مباشرة دون الحاجة لشريحة SIM المادية، كما يدعم الهاتف الآن عمل eSim بالتزامن مع شريحة SIM لإستقبال المكالمات، الرسائل النصية من اثنان من الأرقام المختلفة للهاتف.

كما يدعم هاتف Pixel 4 الآن نظام GNSS لتتبع اثنان من إشارات الأقمار الصناعية في نفس الوقت، مع نظام GPS أو من أقمار Galileo لتحديد موقع المستخدم بدقة.

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