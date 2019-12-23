تسريب المواصفات التقنية الكاملة للهاتف Galaxy Note 10 Lite

فاطمة أيت طالب - دبي - ستقوم شركة سامسونج بالإعلان عن الهاتف Galaxy Note 10 Lite في أي لحظة الآن، وبفضل المسرب البارز Roland Quandt، فقد أصبحت قائمة المواصفات التقنية الكاملة لهذا الهاتف بحوزتنا الآن. وفقا لهذه القائمة، فسوف يأتي الهاتف Galaxy Note 10 Lite مع مواصفات تقنية تشمل شاشة بحجم 6.7 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من طراز Exynos 9810، وبطارية بسعة 4500mAh تدعم الشحن السريع بقوة 25W.

الهاتف Galaxy Note 10 Lite سيضم كذلك ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 12 ميغابكسل للكاميرا المقربة. وعندما يتعلق الأمر بالكاميرا الأمامية، فهي ستمتاز بدقة 32 ميغابكسل في الهاتف Galaxy Note 10 Lite.

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ستواصل سامسونج إستخدام شاشة Infinity AMOLED في الهاتف Galaxy Note 10 Lite، ولكن هذه المرة ستضم مستشعر بصري لبصمات الأصابع وليس المستشعر الذي يعمل بالموجات فوق الصوتية. تتضمن المواصفات الأخرى 6GB من الذاكرة العشوائية، و128GB من الذاكرة الداخلية القابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD.

سيمتاز الهاتف Galaxy Note 10 Lite بأبعاد تبلغ 163.7 × 76.1 × 8.7 ملمتر، وسيبلغ وزنه 198 جرام. لا توجد لدينا في الوقت الراهن أي معلومات حول ما إذا كان هذا الهاتف سيضم كاميرا Time Of Flight، ولكن لا نتوقع ذلك نظرًا لأن الصور التي تم تسريبها حتى الآن تستعرض لنا ثلاث كاميرات فقط في الخلف.

نظرًا إلى أننا نتحدث هنا عن هاتف ينتمي إلى تشكيلة Galaxy Note Series، فهذا بالتأكيد يعني أنه سيأتي أيضًا مع القلم الإلكتروني S Pen. وبالنسبة لبقية مواصفات هذا الهاتف، فهي تشمل Android 10، وتقنية البلوتوث 5.0. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أنه من المرجح أن يُكلف هذا الهاتف نحو 609 يورو في أوروبا.