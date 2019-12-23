شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الولايات المتحدة تصدر أحكاما على 3 أشخاص لاختراق وسرقة 100 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الولايات المتحدة ودولة جورجيا أحكامًا على ثلاثة أشخاص لدورهم في استخدام البرامج الضارة لسرقة أكثر من 100 مليون دولار، إذ تم الحكم على كراسيمير نيكولوف لمدة 39 شهرًا لكونه متخصصًا في اختراق الحسابات، وسيتم إعادته إلى بلغاريا، كما تمت محاكمة اثنين آخرين، هما ألكسندر كونولوف ومساعدته مارات كازاندجيان، لكن لم تفصل وزارة العدل الأمريكية عقابهم.

ووفقا لموقع Engadget الأمريكى، تعمل الشبكة لسنوات، باستخدام برناج يطلق عليه اسم GozNym للسيطرة عن أكثر من 41000 جهاز كمبيوتر وانتزاع الأموال من الحسابات المصرفية للأهداف، وبدأت الشبكة بالانهيار عندما تم القبض على نيكولوف وتسليمه إلى الولايات المتحدة في ديسمبر 2016، على الرغم من أنه لم يعترف بالتهمة حتى أبريل 2019.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي إن هذه الأحكام أظهرت أنه لن يسمح لمجرمي الإنترنت "بالعمل دون عقاب"، رغم أن هذا صحيح، فليس من المؤكد أن هذا سيثني عن عصابات الإنترنت.

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ونجح تسليم المتهمين بفضل التعاون بين الدول الصديقة، لكن العديد من المحتالين عبر الإنترنت يعملون خارج روسيا وغيرها من الدول التي ليس لديها معاهدات لتسليم المجرمين مع الولايات المتحدة، مما قد بتسبب فى فشل القبض على الهاكرز الذين يستهدفون الغرب.