تسريب المواصفات الكاملة لهاتف Galaxy Note 10 Lite

كشفت تسريبات جديدة عن المواصفات الكاملة لهاتف سامسونج الرائد القادم المسمى Galaxy Note 10 Lite، والذي بدأت تفاصيله بالظهور بشكل كبير خلال الأسابيع القليلة الماضية، بحيث من المتوقع أن يجري الإعلان عن الهاتف بشكل رسمي خلال الشهر المقبل.

ووفقًا لتقرير جديد صادر عن موقع WinFuture الألماني، فإن هاتف Galaxy Note 10 Lite يحتوي شاشة مسطحة من نوع SuperAMOLED بقياس 6.7 إنشًا، وبدقة 1080×2400 بيكسل، وبكثافة 398 بيكسل في الإنش الواحد، وتدعم الشاشة ميزة HDR وتحتوي على قارئ بصمات الأصابع المدمج تحتها، والذي يمكنه فتح الهاتف الذكي بسرعة وأمان.

وبالإضافة إلى ذلك، هناك ثقب صغير في الواجهة الأمامية أسفل الحافة العلوية مباشرة، والذي من المفترض أن تثبت فيه سامسونج الكاميرا الأمامية، ويقال إن الهاتف يعمل بنظام أندرويد 10 مع واجهة المستخدم One UI 2.0، ويجري تشغيله بواسطة معالج Exynos 9810 بتردد 2.7 جيجاهيرتز، وهو معالج من سامسونج موجود ضمن هواتف Galaxy S9.

ويقترن المعالج مع 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية من نوع UFS، القابلة للتوسعة عن طريق بطاقة microSD حتى 512 جيجابايت، ويشار إلى أن Galaxy Note 10 Lite يحتوي على بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير مع دعم لتقنية سامسونج للشحن السريع بقدرة 25 واط، لكنه يفتقد ميزة دعم الشحن اللاسلكي.

ويوضح التقرير أن هاتف Galaxy Note 10 Lite مزود بكاميرا خلفية ثلاثية بعدسة أساسية بدقة 12 ميجابيكسل مزودة بفتحة f/1.7 وضبط تلقائي للصورة مزدوج البيكسل، مع عدسة ثانية واسعة الزاوية بدقة 12 ميجابيكسل بفتحة f/2.2، وعدسة تليفوتوغرافي بدقة 12 ميجابيكسل مع دعم التقريب البصري بقدرة 2x.

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ويوجد في الجهة الأمامية من الهاتف كاميرا السيلفي بدقة 32 ميجابيكسل مع فتحة عدسة f/2.0، لكن لا تتوفر معلومات حول ما إذا كانت كاميرا الهاتف داعمة لميزة مثبت الصورة البصري OIS.

وتشمل ميزات الكاميرا التقاط فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانيةن ووضع التصوير بالحركة البطيئة جدًا، ولأنه هاتف من سلسلة Galaxy Note، فسيأتي مزودًا بقلم سامسونج الإلكتروني S Pen بمستويات حساسية الضغط 4096، والتأخر الذي يقل عن 70 ميلي ثانية، وميزة الترجمة.

وتشمل خيارات الاتصال على شبكة 4G LTE و Bluetooth 5.0 و NFC و Wi-Fi مزدوج النطاق ومقبس سماعة الرأس مقاس 3.5 ميليمتر ونظام تحديد المواقع العالمي GPS و GLONASS و Beidu و Galileo و Wi-Fi Direct، إلى جانب جهاز استشعار بصمة الإصبع الموجود تحت الشاشة للتوثيق.

يذكر أن المعلومات توضح أن هاتف Galaxy Note 10 Lite من سامسونج قد يأتي بسعر 610 يورو، على أن يبدأ بيعه في أوروبا ابتداءً من 10 يناير، أما بالنسبة إلى الإطلاق، فمن المفترض إطلاقه بشكل رسمي في مرحلة ما في شهر يناير، وذلك على عكس التقارير السابقة التي أوضحت إمكانية إطلاقه في شهر ديسمبر من هذا العام.