هيونداي تستعد لعرض نموذج لسيارة طائرة في CES 2020

أعلنت شركة هيونداي أنها ستقدم نموذجًا لسيارة طائرة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية للعام القادم CES 2020 كجزء من رؤيتها الأكبر لنظام التنقل الشخصي المستقبلي، حيث لا تريد هيونداي أن تكون شركة تبيع السيارات فقط، بل بدأت في استثمار مليارات الدولارات في وسائل النقل المستقبلية، بما في ذلك فئة السيارات الطائرة.

ويفترض أن تعرف شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية في السادس من شهر يناير 2020 الجمهور على مفهومها الأول للمركبة الجوية الشخصية (PAV) كجزء من المشهد الحضري للتنقل الجوي (UAM)، بالإضافة إلى مفهومين آخرين هما المركبة المدمجة المتعددة الأغراض المستقلة (PBV) ومحور حيث يمكن للمسافرين الانتقال بين وضعي النقل.

ومن المتوقع أن يؤدي استخدام المجال الجوي إلى تخفيف الازدحام على الطرق وتقليل وقت الوصول، لكن بخلاف الصورة التي توضح أفق مدينة سان فرانسيسكو المستقبلي، فإن هيونداي ابتعدات عن توفير المزيد من المعلومات حول سيارتها الطائرة، إلا أن أحد التفاصيل المعروفة هو أن المفاهيم الثلاثة ستعمل جنبًا إلى جنب مع بعضها البعض لنقل الناس عبر المدن المكتظة.

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وتعد الشركة الكورية الجنوبية واحدة من أكثر الشركات المستثمرة في هذا المجال من بين أكثر من 70 شركة تعمل على مركبات الطيران الشخصية، حيث قدمت بشكل رسمي في شهر سبتمبر قسم التنقل الجوي الحضري Urban Air Mobility وأعلنت عن تعيين مهندس سابق في وكالة الفضاء الأمريكية ناسا لرئاسة المجموعة الجديدة.

ومن الواضح أن هناك عددًا من العوائق التي تقف في طريق امتلاك معظم الناس لسيارتهم الطائرة الخاصة، حيث توصلت دراسة حديثة أنجزتها جامعة ميشيغان وشركة فورد إلى أن مخاوف الاستدامة تعني أن معظم الناس ربما لن يستخدموا سيارة طائرة خاصة بهم للوصول إلى العمل، لكن فكرة سيارات الأجرة الجوية أقرب للتنفيذ من السيارات الطائرة الخاصة.