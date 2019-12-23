تكنولوجيا: الصين تطلق "خوارزمية" إنترنت جديدة لا تعرض إلا "المحتوى الإيجابى"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تقارير صحفية، أن الصين دشنت "خوارزمية" إنترنت جديدة، لا تعرض أمام أى شخص إلا "المحتوى الإيجابي".
ونشرموقع "إنجادجيت" التقنى المتخصص، تقريرا حول الخوارزمية الجديدة، التى دشنتها الحكومة الصينية، والتى ستعمل بصورة آلية على كل التطبيقات والمواقع المسموح بوجودها داخل الصين.
وتستبعد الخوارزمية الصينية الجديدة، كل المواد "السلبية" أو التى تعرض الأمن القومى للخطر، أو التى تسرب أسرار الدولة، أو التى تقوض الوحدة الوطنية.
وستصبح القواعد الجديدة للانترنت سارية المفعول منذ الأول من شهر مارس 2020، وسيتم فى تلك الخوارزمية الصينية الجديدة، تطبيق إجراءات أكثر صرامة لتداول الحسابات والاشتراكات.
وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن إدارة الفضاء الإلكترونى الصينية، رفضت التعليق على تلك التقارير.
ونقلت الصحيفة الأمريكية عن تشووى، الأستاذ المساعد فى جامعة الصين للعلوم السياسية والقانون ونائب مدير مركز أبحاث القانون فى الجامعة، قوله: "هذا هو الوقت المناسب لتطبيق تلك الخوارزميات الجديدة، فالعالم يعج فى فوضى عارمة".
وقال بن كافندر، العضو المنتدب لمجموعة "شنجهاي" لأبحاث السوق: "تشعر الحكومة بقلق بالغ من انزلاق الكثير من المحتوى غير المتوافق مع سياسات الحكومة عبر شقوق الضوابط الصارمة المفروضة على الإنترنت".
وتابع: "نتوقع أن تقدم الشركات الصينية قريبا مزيد من التقنيات للحلول الآلية فى فرق إدارة المحتوى التى تطبق الخوارزمية الجديدة".
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