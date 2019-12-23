تكنولوجيا: مكتب التحقيقات الفيدرالى يطور برنامجا لمساعدة الشركات على خداع الهاكرز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتقد مكتب التحقيقات الفيدرالى (FBI) أن لديه وسيلة يمكن للشركات الاستعانة بها للحد من الضرر الناجم عن خروقات البيانات عن طريق إغراء اللصوص بأخذ البيانات الخاطئة.
ووفقا لموقع ArsTechnica الأمريكى فطور المكتب الفيديرالى برنامجا أطلق عليه اسم IDLE ، والذى يمكن الشركات من وضع بيانات مزيفة لإرباك الهاكرز الذين يتطلعون إلى سرقة معلومات قيمة، أى أن الأمر يعد بمثابة مصيدة للمحتالين المحتملين وجواسيس الشركات.
على الرغم من أن مكتب التحقيقات الفيدرالى لا يشارك التفاصيل الدقيقة لكيفية عمل IDLE، إلا أن مسؤلا بالمكتب الفيدرالى كشف للموقع أنه يمزج المعلومات داخل هياكل البيانات الحالية لجعلها تبدو أصلية، حتى يتمكن الهاكر من الحصول على كم كبير من البيانات، التى يتوقع أن تكون جميعها مفيدة، وبمجرد تنزيلها يمكن أن يحذر موظفى تقنية المعلومات IT من أن هناك شيئا خبيثا يحدث.
يساعد مكتب التحقيقات الفيدرالى فى إنشاء بيانات وهمية باستخدام معلومات حقيقية، لكن أحد المسؤولين قال إن المكتب لا يحتفظ بالمعلومات.
وليس هناك ما يضمن أن هذا سيكون فعالا، فقد يقوم هاكر ذكى بتحليل البيانات، لكن بالنسبة لمكتب التحقيقات الفيدرالى، لا يتعلق الأمر بتوفير حماية محكمة الإغلاق بقدر ما يتعلق الأمر بإتباع نهج استباقى يساعد الشركات على "إعداد دفاعاتها" بدلاً من مجرد الرد على الانتهاكات عند حدوثها.
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