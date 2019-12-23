شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من الصين لألمانيا.. الدول الأكثر اهتماما بمجال الأبحاث العلمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت المؤسسة الوطنية للعلوم بالولايات المتحدة (NSF) بيانات تُظهر أن 2،555،959 مقالة علمية وهندسية نُشرت في جميع أنحاء العالم في عام 2018، أي بزيادة كبيرة عن 1،755،850 المسجلة قبل عقد من الزمن، حيث نمى إنتاج البحوث العالمية في هذا القطاع بحوالي 4 في المئة سنويًا على مدى السنوات العشر الماضية، وكان معدل نمو الصين ملحوظًا بمعدل ضعفي المتوسط ​​العالمي.

وبحسب موقع statista الأمريكى، ففي الوقت الذي قادت فيه الولايات المتحدة الطريق في عام 2008، فقد تم استبدالها الآن بصفتها أكبر ناشر للأبحاث والتطوير في العالم من قِبل الصين، وفي عام 2008، نشرت الولايات المتحدة 394،979 مقالة حول العلوم والتكنولوجيا في المجلات التي راجعها النظراء، قبل الصين 249،049.

فيما شهد معدل النمو السريع في الصين أنها نشرت 528263 مقالة العام الماضي، قبل أن يصل إجمالي الإنتاج في الولايات المتحدة إلى 422808 مقالة، واحتلت الهند المركز الثالث عام 2018 بحصولها على 135،788، بينما وصل الإنتاج الجماعي للاتحاد الأوروبي إلى 622000 مقالة بحثية، مما يعني أنه يمثل حوالي ربع الإجمالي العالمي.

وفيما يلي نعرض أبرز الدول من حيث البحث العلمي كما يلي

- الصين: حوالي 528,263 بحث علمي بنسبة 20.67%.

- الولايات المتحدة: حوالى 422,808 بحث علمي بنسبة 16.54%.

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- الهند: حوالى 135,788 بحث علمي

- ألمانيا: حوالى 104,396 بحث علمي.

- اليابان: حوالى 98,793 بحث علمي.

- المملكة المتحدة: حوالى 97,681 بحث علمي.

- روسيا: حوالي 81,579 بحث علمي

- إيطاليا: حوالي 71,240 بحث علمي