الأرصاد تحذر : انخفاض درجات الحرارة و توقعات بسقوط أمطار غزيرة بدءا من الثلاثاء

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تتعرض البلاد لحاله من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل حيث تكثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار وتكون غزيرة ورعدية

وذكر بيان صادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يصاحب ذلك نشاط للرياح على شمال البلاد حتى شمال الصعيد و شمال سيناء تكون مثيره للرمال والأتربة على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة

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أما عن القاهرة الكبرى، فمن المتوقع اعتبارا من يوم الثلاثاء أن تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، خاصة على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية ويزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار تكون خفيفه إلى متوسطة، والطقس مائل للبرودة نهارا بارد ليلا.