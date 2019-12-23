شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاحنة كهربائية لإخماد الحرائق قيمتها 1,1 مليون دولار.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لموقع "بيزنس إنسايدر" البريطانى أن منطقة مينلو بارك للحماية من الحرائق قامت بتخصيص شاحنة إطفاء تعمل بالكهرباء، بلغت تكلفتها مليون و 112,900دولار.



حجم الشاحنة

تم تصميم الشاحنة - التى تم إنشاؤها كأداة إنقاذ - بواسطة مجموعة " روزنباور" التى تتخذ من النمسا مقراً لها، بهدف معالجة التحولات فى مكافحة الحرائق والبيئة.



شاحنة كهربائية

وكتبت روزنباور على موقعها على الإنترنت: "استنادًا إلى الاتجاهات الضخمة فى مكافحة الحرائق، نقوم بتطوير سيارة المستقبل لمكافحة الحرائق اليوم".

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تصميم الشاحنة

وتدعى الشركة المصنعة أن الشاحنة طورت مع اتجاهات متغيرة متوقعة فى الجنس والعمر لمكافحة الحرائق، كما أن التحولات المتوقعة الأخرى التى تم أخذها فى الاعتبار عند تصميم السيارة تشمل أيضًا التوصيل والتحضر والهجرة.

وأضافت الشركة على موقعها على الإنترنت: "لزيادة الوضوح والتأكيد على الأهمية الخاصة والبيئية لشاحنة إطفاء المستقبل، اخترنا لون الجير الأخضر".