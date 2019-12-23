شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مبيعات سماعة أبل AirPods ستتضاعف خلال 2020.. محللون يكشفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المحلل الشهير "Toni Sacconaghi" أنه يتوقع نمو سوق سماعات أبل الذكية AirPods بشكل كبير في عام 2020، مشيرا إلى أنه يتوقع أن تكون أبل قد باعت سماعات بقيمة 6 مليار دولار هذا العام، وهو الرقم الذى قد يتضاعف خلال العام المقبل.

وبحسب موقع 9to5mac الأمريكى فإن Sacconaghi يرى أن أبل قد تبيع ما يصل إلى 85 مليون سماعة AirPods خلال 2020، وبالتالي فإنها ستحقق عائدات بقيمة 15 مليار دولار، وأضاف Sacconaghi أنه إذا استمر هذا المعدل نفسه خلال 2021، فستصبح السماعات "ثالث أكبر منتج مبيعا لشركة أبل".

الجدير بالذكر أنه مع انتهاء عام 2020 يرى المحلل أن نمو سماعات AirPods قد ينخفض ​​بسرعة نسبية، حيث يصل إلى تشبع السوق.