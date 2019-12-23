شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تنشر صورا للأرض من الفضاء بمواسم الأعياد.. من رمضان للكريسماس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى كتاب إلكترونى جديد مكون من 200 صفحة بعنوان "الأرض فى الليل"، جمعت وكالة ناسا 25 عامًا من صور الأقمار الصناعية التى التقطت للأرض فى المساء.



حتى داخل نفس الولاية كانت بعض المدن مضاءة أكثر من غيرها



صورة للولايات المتحدة يمثل اللون الأخضر المناطق التي كان فيها المزيد من الضوء في ديسمبر مقارنة بباقي العام



في هذه الصوريمثل كل بكسل قيمة نصف ميل من الضوء



كانت أضواء عيد الميلاد أكثر كثافة في ضواحي المدن الكبرى إذ نمت تلك المناطق 30٪ إلى 50٪ أكثر إشراقا في ديسمبر

ووفقا لموقع "بيزنس إنسايدر" البريطانى، فى الليل تظهر جيوب صغيرة من الضوء من النشاط البشرى على سطح الأرض، وخلال العطلات، تصبح هذه الأضواء أكبر وأكثر إشراقًا بشكل ملحوظ.

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بعد تحليل أنماط الإضاءة الليلية فى العالم بين عامى 2012 و2014، وجد باحثو ناسا أن الولايات المتحدة تنبعث منها المزيد من الأضواء فى وقت عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة، كما عثروا على مزيد من الرشقات نارية خلال شهر رمضان فى الشرق الأوسط.



كما فحص الباحثون أنماط الضوء في الشرق الأوسط خلال شهر رمضان



في المدن السعودية زاد الضوء بنسبة 60٪ إلى 100٪ خلال شهر رمضان