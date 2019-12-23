شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ألفابت الشركة الأم لجوجل تمنح مديرها التنفيذى 240 مليون دولار.. اعرف ليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف "ألفا بت" الشركة الأم لجوجل أن رئيسها التنفيذى الجديد "ساندر بيشتاي" سيحصل على حوافز ضخمة حسب أدائه بقيمة 240 مليون دولار على مدار السنوات الثلاث المقبلة، وهى أعلى نسبة تم وعد مدير تنفيذي بها لشركة البحث العملاقة.

وبحسب موقع TOI الهندى فسيحصل بيتشاي أيضًا على راتب سنوي قدره 2 مليون دولار بداية من 2020، وذلك بحسب تقرير تنظيمي، مع ملاحظة أن الرئيس التنفيذي السابق "لاري بيج" – الذي هو أيضًا أحد مؤسسي الشركة – يحصل العام الماضي على دولار واحد فقط.

وقال "أميت باتشي"، مدير التسويق في Equilar، وهي شركة متخصصة في تعقب تعويضات المدراء التنفيذيين: "فيما يتعلق بالمنح المتعلقة بتعيينات المديرين التنفيذيين، فإن منحة بيتشاي أقل من منحة "تيم كوك" البالغة 376 مليون دولار عندما تولى إدارة شركة أبل"، فيما كان "لاري بيج" و"سيرجي برين"، قد أعلنا في وقت سابق من الشهر الحالي عن استقالتيهما عن شركة جوجل التي أسساها قبل 21 عامًا، ليتسلم بيتشاي إدارة شركة ألفابت، بالإضافة إلى دوره الحالي في إدارة شركة جوجل.

الجدير بالذكر أن بيتشاى يعمل في جوجل منذ 15 عاما، وقد أصبح الوجه العام لشركة جوجل مؤخرا، وعندما تولى بيتشاي منصب المدير التنفيذي لشركة جوجل في عام 2015، حصل على راتب سنوي قدره 652,500 دولار، ثم في العام التالي، ارتفعت أرباحه بفضل الجوائز الهائلة في الأسهم التي بلغت 199 مليون دولار، وهي أعلى قيمة على الإطلاق لأي مسؤول تنفيذي لدى شركة ألفابت في ذلك الوقت.