4 طرق حماية حساب جوجل الخاص بك من السرقة

هل تود حماية حساب جوجل الخاص بك من السرقة بسهولة؟ لا تقلق فقد أتيت إلى المكان المناسب فاليوم سوف نقدم لك أربع طرق عملية للغاية وسهلة جداً لتحمي حساب جوجل الخاص بك من السرقة.

مع الأسف حتى إن كنت ترغب في التوقف عن إستخدام حساب جوجل الخاص بك فإنك لن تستطيع وهذا لأن الكثير والكثير من الخدمات التي تستخدمها يومياً تعتمد على حساب جوجل الخاص بك وأبسطها اليوتيوب لذا فبدلاً من محاولة ترك حساب جوجل الخاص بك بشكل كامل من الأفضل أن تحاول حماية حساب جوجل وأخذ الخطوات المناسبة.

حماية حساب جوجل الخاص بك :

هذه الخطوات ستساعدك على حماية حساب جوجل وتقليل تدخل جوجل في حياتك الشخصية وبياناتك الخاصة لذا حاول أن تتبع هذه الخطوات قدر الإمكان .

إغلاق تتبع المكان :

أنا واحد من هؤلاء الأشخاص الذين لا يرغبون في تتبع مكانهم بشكل مستمر من جوجل وهو أمر مزعج أن تجد برامج الطرف الثالث تعرف مكانك وتتمكن من تتبعك في جميع الأوقات وجميع الأماكن ولهذا من الأفضل أن تقوم بإغلاق تتبع المكان من داخل حساب جوجل الخاص بك.

بالطبع إن كنت تستخدم برنامج خرائط جوجل Google Maps ربما تفكر في عدم إغلاق خدمات تتبع المكان لأن بعض خدمات البرنامج لن تعمل بشكل جيد.

بالطبع هذا أمر منطقي من جوجل أن تقوم به وهذا لأن الشركة ترغب في إجبارك على تفعيل خدمات تتبع المكان.

لتغلق خدمات تتبع المكان إتبع الخطوات التالية :



تعطيل Web & App Activity :

هذا الإختيار يمنع جوجل من حفظ بيانات تصفحك للإنترنت وسلوكك أثناء تصفحك للإنترنت وإختراق الخصوصية هذا داخل جوجل، بالطبع إن لم تقم بإغلاق هذا الإختيار فستجد أن جوجل ستقوم بحفظ جميع بيانات تصفحك للإنترنت والمواقع التي تفضل الدخول إليها على خادم خاص.

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لتغلق هذا الإختيار قم بالتوجه إلى Activity Controls مثلما قمنا في الخطوة الماضية ثم إتبع الخطوات التالية :

إختار Web & App Activity :

مثلما قمنا بالأعلى قم بتحريك الـ Slider لتغلق هذا الإختيار :



تفعيل التأكيد ثنائي الخطوات :

إستخدام 2FA أو Two-Factor Authentication هو أفضل طريقة لتغلق حساب جوجل الخاص بك عن المتطلفين ولتمنعهم من البحث في بياناتك الخاصة وتسجيل الدخول إلى حسابك بغير إذنك.

لتفعيل هذه الإختيارات يمكنك التوجه إلى الإختيارات التالية :



تغيير البريد الإحتياطي ورقم الهاتف لزيادة حماية حساب جوجل

تأكد دائماً من أنك تصل إلى بريد الإسترجاع الإحتياطي الخاص بك ورقم الهاتف المحمول الخاص بك وإستخدامه بشكل دوري وتأكد من تغييره إن قمت بالإنتقال إلى حسابات جديد أو أرقام هاتف جديدة .

من المهم أن تتأكد من حماية حساب جوجل الخاص بك بشكل دوري ومستمر حتى لا تفاجئ بسرقة الحساب أو سرقة البيانات المتعلقة به فجأة وتفاجئ بخسران بيانات مستخدمين هامة تخصك خاصة إن كان حسابك حساب عمل

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