كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن تغييرات ملحوظة قادمة إلى تيسلا Model 3

متابعة-سنيار:قد يحصل تطبيق “Tesla Model 3” على بعض التحسينات وفقا لبعض سطور التعليمات البرمجية التي وجدها مستخدم “Twitter” المعروف باسم “Green”.

عند النظر إلى برنامج “Tesla”، وجد “Green” بضعة تغييرات ملحوظة قادمة إلى الطراز 3، بما في ذلك تضمين وضع “Ludicrous”، وخيار بطارية 100 كيلو واط في الساعة، وهي ترقية لطيفة لبطارية السيارة الحالية البالغة 75 كيلو واط.

ومن المهم الإشارة إلى أن تيسلا معتادة على تغيير خطط مركباتها وأن الأشياء التي تعد بها في بعض الأحيان لا تتوافق مع الواقع.

وقد أشار غرين إلى بعض التغييرات الأخرى في البرنامج والتي يمكن أن تشير إلى خيارات جديدة لمستخدمي الطراز 3.

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فقد يكون هناك مستشعرات جديدة لضغط الإطارات، وخيارات جديدة للإطار، وخيارات جديدة للأسطح الزجاجية، وتحسين تدفق الهواء.

تأتي هذه التلميحات في التغييرات القادمة على الطراز 3 بعد شهر واحد فقط من تحديث السيارات لتسريعها بشكل أكبر.

وإذا تمت إضافة وضع “Ludicrous” إلى الطراز 3، فإن هذا التسارع من 0 إلى 60 قد ينخفض إلى 2.5 ثانية مقارنة بالوقت الحالي البالغ 3.2 ثانية على طراز الأداء و 4.9 ثانية على المدى المتوسط.