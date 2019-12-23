كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور|”the dragonfly” أول سكوتر كهربائي فائق الأداء من شركة “D-fly”

متابعة-سنيار: كشفت شركة “D-fly” التي تتخذ من لندن مقراً لها، عن أول سكوتر عالي الأداء في العالم.

يوفر السكوتر الكهربائي “the dragonfly” تجربة ركوب رائعة وجودة بناء استثنائية وتكنولوجيا متطورة وتصميم متميز.

“the dragonfly” هو من بنات أفكار جيز ويليمان، مؤسس مجموعة D-fly ltd، وتثير إشارات التصميم الحديثة مظهر السيارة الفخمة أو سيارة السيدان الفخمة، حيث تم نحت إطار “the dragonfly” الأنيق من ألياف الكربون الخفيفة والقوية والألومنيوم بدرجة الفضاء وخشب بولونيا المعزز بألياف الكربون.

تسهم المصابيح الأمامية ودرجات الإشارات في تمييز جماليات “the dragonfly” بشكل استثنائي مع تعزيز سلامة الراكب.

“the dragonfly” مستوحى من أنظمة التحكم في سيارات السباق f1، وتقدم تقنية Full-Tilt المعلقة ببراءة اختراع D-fly طريقة جديدة للتوجيه.

تشكل عناصر التحكم في الإمالة والالتواء ثلاثية الأبعاد اتصالا سريعا وفوريا مع كل حركة للراكب.

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يسمح نظام التحكم في الدوران بتسريع وكبح الدراجة بيد واحدة بسهولة، كما يعمل نظام التعليق المستقل المزدوج على الحفاظ على سلاسة تامة.

في نموذج “the dragonfly” الرباعي، يسمح نظام التوجيه رباعي العجلات ونظام التعليق المزدوج بتحكم دقيق جدا.

توفر السكوتر كل من السرعة والقدرة على التحمل بمحركات مزدوجة قوية توفر 1800 واط لكل عجلة، مما يخلق عزم دوران يمكنك أن تشعر به بسرعة تصل إلى 38 ميلاً في الساعة.

تمتد هذه الطاقة إلى حزم البطاريات القابلة لإعادة الشحن بسهولة في “the dragonfly”، والتي توفر نطاقا يصل إلى 11 ميلا مع حزمة السفر القياسية المضمنة، ويمكن للركاب تعزيز هذا النطاق إلى 28.5 ميلا بواسطة ملحق حزمة البطارية طويل المدى.

توفر شاشة 4K فائقة الوضوح مقاس 4.5 بوصة إمكانية الوصول الفوري إلى التطبيقات، وتتيح للركاب ربط نظام صوت “the dragonfly” عالي الجودة بهاتفك عبر البلوتوث، ويمكنه عرض اتجاهات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) خطوة بخطوة من جهاز مقترن.

“the dragonfly” متوفر للطلب المسبق العالمي مع إطلاق أول إصدار محدود في صيف 2020.